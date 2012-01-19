-Zonguldak'ta arama çalışmaları sürüyor ZONGULDAK (A.A) - 19.01.2012 - Zonguldak Afet ve Acil Durumu Müdürü Ahmet Güngör, biriken kar nedeniyle kapalı pazar yerinin çatısının bir bölümünün çökmesiyle ilgili, ''Bugün de iş makineleriyle enkazın altında kalan olup olmadığın son kez kontrol edeceğiz'' dedi. Güngör, dün akşam enkaz bölgesinde 3 kez tarama gerçekleştirdiklerini, bugün de çalışmaların devam edeceğini söyledi. Müdürlüklerinin 42 kişilik ekiple arama-kurtarma ve enkaz kaldırma işini yürüttüğünü anlatan Güngör, şunları kaydetti: ''Bugün de iş makineleriyle enkazın altında kalan olup olmadığını son kez kontrol edeceğiz. Dün köpeklerle yaptığımız taramanın ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu madencilerinden oluşan 60 kişilik ekip de enkaz altını kontrol etti. Herhangi ölü ya da yaralıya rastlanmadı. Son kontrollerimizin ardından enkaz akşama kadar kaldırılacak. Kar yağışına rağmen çalışmalar aralıksız sürüyor. Hasar tespit ekibimiz de gerekli incelemelerde bulunuyor.'' -Çatıyla ilgili sorunlar- Zonguldak Pazarcılar ve Sebzeciler Odası Başkanı Süleyman Özdoğan da olayda pazarda satış yapan kadınlardan Güngör Durmuş (52) ile Fatma Sarıoğlu'nun (44) yaşamını yitirdiğini belirterek,''Dün öğle saatlerinde bu olay yaşansaydı en az 200 kişi etkilenirdi. Yolların kardan kapalı olmasından köylülerin gelmemesi ve pazar esnafının yüzde 90'ının tezgah açamaması faciayı önlemiştir'' dedi. Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'in salı günü pazar yerine geldiğini ifade eden Özdoğan, şöyle konuştu: ''O gün kendisiyle görüşemeyince makamına gittim. Makamında teknik elemanlar vardı. Teknik elemanlar bize pazarın arka tarafındaki brandaları kaldırmamızı söyledi. Zabıta müdürüyle beraber çatıya yükün azalması için brandaları söktük. Bize orada herhangi çökme riskinden bahsedilmedi. Zaman zaman biz belediye yetkililerine bu çatının ileride başımıza bela olacağını, yeniden sökülüp yapılması gerektiğini aktarıyorduk. Pazar yerine birkaç yıl önce otopark yapılırken çatının bir bölümünde oynama yapıldı. Otopark yapıldıktan sonra ilgili bölüm yeniden monte edildi. Sağlıklı monte olmadı. Böyle bir kaza başımıza geldi.'' Akşam saatlerinde kapalı pazar yerinin bir kısmının çökmesi sonucu 2 kişi ölmüş, 20 kişi yaralanmıştı.