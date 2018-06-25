Zonguldak'ta AK Parti'lilerden kutlama

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, sandıkların büyük oranda açılmasının ardından AK Partililer sokaklara çıkarak kutlamalar yaptı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın resmi olmayan sonuçlara göre önde olmasının ardından, seçimi AK Parti İl Başkanlığı\'nda takip eden parti yöneticileri sevinç yaşadı. Partililer de Madenci Anıtı önünde toplandı. AK Partililer, davul zurna eşliğinde kutlama yaptı. Bazı partililer de araçlarıyla konvoy halinde şehir turu attı.

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Zonguldak ve Türkiye\'nin her bölgesinde bayram havası yaşandığı belirterek, \"Bu seçim sonuçlarının ülkemize ve vatanımıza, bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bize inanan ve gece gündüz bizimle beraber çalışan teşkilatlarımıza, Zonguldak halkına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonra bütün Türkiye, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde daha ileri medeniyetler seviyesine gelecektir\" dedi.



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