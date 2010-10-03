-ZONGULDAK'TA "ZABITA"YA SİLAHLI SALDIRI ZONGULDAK (A.A) - 02.10.2010 - Zonguldak'ta aralarında belediye zabıta müdürü ve komiserinin de yer aldığı 4 kişi, silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı. Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü sabah saatlerinde yaptığı uygulama kapsamında, izinsiz seyyar balık satışında bulunanlara cezai işlem uygulayarak tezgahlarını kapattırdı. Seyyar olarak satış yapmasına izin verilmeyen balıkçılardan olduğu iddia edilen B.L. ile beraberindeki 3 kişi, Zabıta Müdürü Necat Uludüz'ün işlettiği Kozlu beldesindeki kafeye giderek müdürle tartışmaya başladı. Kafede eşi çalışan zabıta komiseri Tekin Ateş ile Uludüz'ün ağabeyi Necmi ve yeğeni Nedim Uludüz'ün de tartışmaya katılması üzerine kavga çıktı. Zanlılar, silah kabzasıyla Uludüz ve beraberindekileri darp etmelerinin ardından tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtılar. Yaralanan Necat Uludüz ve Ateş, kafedekiler tarafından kaldırıldıkları Zonguldak Devlet Hastanesinden, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Uludüz'ün ağabeyi Necmi ve yeğeni Nedim ise Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Söz konusu kişileri arama çalışmasının sürdüğü öğrenildi. Zonguldak Belediye Başkanı İsmail Eşref, olayı duymasının ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Eşref, gazetecilere yaptığı açıklamada, zabıta ekiplerinin seyyar balıkçılara yönelik gündüz uygulama yaptığını belirterek, şöyle dedi: ''İzinsiz balık satışlarını önleme çabasındayız. Sokakta balık satılmaz. Bunu kabullenemeyen 4 kişi zabıta müdürümüze saldırıyor ve silahla ateş ediyorlar. Yaralıların hayati tehlikesi yok.''