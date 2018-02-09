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Zonguldak'ta 14 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta inşaat firması çalışanı 14 kişi, öğle yemeğinden sonra rahatsızlanmaları üzerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı

09 Şubat 2018 18:46

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta inşaat firması çalışanı 14 kişi, öğle yemeğinden sonra rahatsızlanmaları üzerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Bir inşaat firmasında çalışan işçiler ve personel, öğle yemeğinde yedikleri tavuk ve mantarın ardından baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Hastanede, G.A. (23), A.K. (29), K.N.K. (24), B.İ. (24), B.Ç. (44), M.K. (63), Y.Ş. (47), F.G. (47), Ş.F. (47), E.Y. (42), Z.K. (51), H.T. (63), A.D. (46), ve M.D.\'nin (37) gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. 14 kişiden bazıları tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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