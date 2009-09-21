Zonguldak'ta 10 kişi kuduz karantinasında

ZONGULDAK´ın Çaycuma İlçesi´ne bağlı Filyos Beldesi´nde yaşayan 10 kişi kuduz şüphesiyle tedavi altına alındı.

Geçen çarşamba günü belde merkezinde Demet Toksöz ile Şennur Mutlu bir sokak kedinin saldırısına uğradı. Aynı kedi, Hasan Çakan'a ait kediye de saldırarak yaraladı. Belediye ekipleri tarafından telef edilerek Ankara´ya laboratuvar incelemesine gönderilen kedinin kuduz olduğu belirlendi. Bunun üzerine Demet Toksöz, Şennur Mutlu, yaralı kedinin sahibi Hasan, eşi Fatma, kızları, Habibe Nur ve Aleyna Çakan ile yeğenleri Semih Terlemiş ve Muhammet Akkuş'a, Çaycuma Devlet Hastanesi'nde kuduz aşısı yapıldı.

Bayramın birinci gününde ise bir sokak köpeği, 9 yaşındaki Erdem Mert Sefercik ile 38 yaşındaki Elif Birlik'e saldırdı. Sefercik ve Birlik de aynı hastaneye götürülerek kuduz tedavisi uygulandı. Sokak köpeği ile birlikte saldırdığı başka bir sokak köpeği ve Hasan Çakan'a ait kedi de telef edilerek incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Murat İlikhan, laboratuvar sonuçlarının beklendiğini, aşıları yapılan 10 kişinin evlerine gönderildiğini ancak durumlarının takip edildiğini söyledi.