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Zonguldak Valisi: TTK'nın özelleştirilmesiyle ilgili bize gelen resmi bilgi yok

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK Valisi Ahmet Çınar, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun(TTK) özelleştirileceği iddialarıyla ilgili, "Benim bildiğim kadarıyla KİT komisyonu gibi yerlerde toplantılar, çalışmalar oluyor

01 Kasım 2017 17:51

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK Valisi Ahmet Çınar, Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nun(TTK) özelleştirileceği iddialarıyla ilgili, \"Benim bildiğim kadarıyla KİT komisyonu gibi yerlerde toplantılar, çalışmalar oluyor. Ama bize gelen herhangi resmi bilgi, bir karar hali hazırda yok. O yüzden bir şey diyemiyoruz\" dedi.
Vali Ahmet Çınar, beraberinde İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, TTK Genel Müdürvekili Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası(GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ve İl Müftüsü Rüstem Can ile birlikte TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü Asma İşletmesi\'nde incelemelerde bulundu. Vali Ahmet Çınar, maden ocağına girmeden önce yaptığı açıklamada büyük bir heyecan duyduğunu söyledi. İlk kez maden ocağına ineceğini anlatan Vali Çınar, gazetecilerin torba yasa tasarısının 58\'inci maddesiyle TTK\'nın özelleştirileceği iddialarını yönelik soru üzerine, \"Şu an belli bir şey yok. Benim bildiğim kadarıyla KİT komisyonu gibi yerlerde toplantılar, çalışmalar oluyor. Ama bize gelen herhangi resmi bilgi, bir karar hali hazırda yok. O yüzden bir şey diyemiyoruz.\" dedi.
Ocak önünde fotoğraf çektirilmesinin ardından Vali Çınar ve beraberindekiler madenci elbiseleriyle asansöre binerek yerin 170 metre altına indi. Madencilerle buluşan Vali Çınar, işçilere tatlı ikram ederek sohbet etti, çalışmaları inceledi. Yaklaşık 2 saat ocakta kalan Vali Çınar, çıkışta yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:
\"Hayatımdaki en ilginç gezilerden biri oldu. Çok büyülü, etkileyici bilgilendirici bir ziyaret oldu. Kömür tozunun aklaştırdığı o yüzleri gördük. Emeğin alın terinin ne demek olduğunu gördük. Gerçekten temas etmeden anlaşılmıyor. Ben bugün temas ettim ve anladım. İşçilerden bazılarını torba yasa tasarısıyla ilgili endişeleri olduğunu dile getirdiler. Biz haklarını aramalarının, endişelerini dile getirmelerinin çok haklı bir davranış olduğunu söyledik. Biz şu anda resmi anlamda bir herhangi bir karar, niyet, bildiri almış değiliz. O yüzden resmi anlamda bir şey diyemiyoruz. Öncelik burada çalışan işçi arkadaşlarımızın mağdur edilmemesi. Ne olursa olsun ne olacaksa olsun her şey güzel olur. Ben bundan eminim. Hep beraber bakıp, takip edip fikirlerimizi söyleyip sonucu göreceğiz.\"

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