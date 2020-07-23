Zonguldak'taki 'patlama' sesi endişe yaratmıştı; F-16'ların ses duvarını aştığı ortaya çıktı

Zonguldak, Bartın ve Düzce kıyılarında duyulan 'patlama' sesi endişe yarattı. Sesin, F-16 askeri uçakların ses duvarını aşması nedeniyle kaynaklandığı belirlendi.

Saat 10.30 sıralarında art arda meydana gelen şiddetli iki patlama sesi Zonguldak, Bartın ve Düzce’nin Karadeniz’e kıyısı olan kesimlerinde duyuldu. Vatandaşlar, yaşanan patlama sesi nedeniyle endişelendi. Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sesin, Ereğli ilçesi semalarında F-16 uçaklarının geçişi sebebi ile oluşan ses patlaması olduğunu ifade etti.(DHA)