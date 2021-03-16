Zonguldak'ta öğrencilerin testi pozitif çıkınca okullar karantinaya alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kızılcapınar Ortaokulu'nda 2 öğrencinin, ilçe merkezinde ise iki ayrı okulda iki öğrencinin Koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından okullarda tedbirler alındı. Cuma gününe kadar eğitim öğretime ara verildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre ara verilen eğitim öğretimde, geçtiğimiz haftalarda yüz yüze eğitimin yeniden başladığı Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kızılcapınar Ortaokulunda iki öğrencinin Koronavirüs testi pozitif çıktı. Test sonucu sonrası okul karantinaya alınarak, cuma gününe kadar eğitim öğretime ara verildi.

Diğer yandan ilçe merkezinde yer alan iki ayrı okulda da iki öğrencinin korona virüs testi pozitif çıkması sonrası okullardaki iki sınıf karantinaya alındı. Okullarda güvenlik amaçlı tedbirlerin artırıldığı öğrenildi. (Görsel:Arşiv)