Zonguldak'ta 50 yıldır çöp taşıyan 11 katır törenle emekliye ayrıldı

Zonguldak Belediyesi’nde 50 yıldır dik merdivenli evlerin çöplerini taşıyan katırlardan 11’i düzenlenen törenle emekliye ayrıldı.

Türkiye’nin en merdivenli şehri olarak bilinen Zonguldak’ta çöp kamyonlarının giremediği sokaklarda geceleri çöp toplayan katırlar bu hafta sonundan itibaren emekliye ayrılıyor. Dik merdivenli 5 mahallede görev yapan 11 katırın emeklilik törenine Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile hayvan severler ve katırların seyisleri katıldı.

"Yükümüzü sırtımızdan aldılar"

Belediye Başkanı Alan, katırların kentin temizliği için uzun yıllar hizmet verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Uzun yıllardır kar kış, sıcak soğuk demeden 5 mahalle başta olmak üzere merdivenlerden, dik bayırlardan başlayarak sabahın ilk ışıklarına kadar Zonguldak’ın temizliği için yükümüzü sırtımızdan aldılar. Artık biz de pazar günü itibarıyla onların yükünü sırtlarından alıyoruz. Onları emekliye ayırıyoruz. Pandemi sebebiyle çalışmalar bir nebze sekteye uğradı. Beş mahalle muhtarıyla görüştük. 70 adet yeni çöp konteynırı belirlenen güzergâhlara konuldu. Üç adet de çöp taksi olacak. Çöp taksilerimizle vatandaşlarımızın atıklarını toplamaya devam edeceğiz.”