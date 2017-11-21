Zonguldak merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 6 kadın gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı iddia edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polisin, Zonguldak ile birlikte İstanbul, Konya, Kayseri, Aydın, Adana ve Afyonkarahisar\'da düzenlediği eşzamanlı operasyonda, daha önce kentte görev yapan Aydın Basın İlan Kurumu eski Müdürü Ö.T. ile birlikte N.B, Ş.H, T.A, I.A. ve N.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda bilgisayar, belge ve dokümanlara el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.