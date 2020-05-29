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BBC Türkçe

Zonguldak: Koronavirüs döneminin '+1' kenti

29 Mayıs 2020 23:02

Zonguldak, koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen kısıtlamalar sırasında "30+1" kavramıyla gündeme geldi.

Zira sokağa çıkma yasakları, genelde 30 büyükşehir dışında Zonguldak'ta da hayata geçirildi.

TV ekranlarından yapılan "30 büyükşehir ve Zonguldak" anonsu bu dönemde hafızalara kazındı.

Koronavirüs salgını, hem nüfusa oranla ölüm hem de nüfusa oranla vaka sayısı açısından Zonguldak'ı, Türkiye ortalamasının üzerinde etkiledi.

Yetkililer, Zonguldak'ta akciğer rahatsızlıklarının yaygınlığından bahsetti.

Peki "30+1"in arkasında ne yatıyor? Zonguldak neden sağlık sorunları açısından hassas bir kent? Kentteki solunum sistemi rahatsızlıklarının nedenleri neler?

BBC Türkçe, "+1" kent Zonguldak'ta araştırdı.

Video-haber: Ege Tatlıcı-Mahmut Hamsici

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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