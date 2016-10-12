Zonguldak Kömürspor tribün liderinden ‘Amedspor’ paylaşımı: Evet bizler vatan hainiyiz!

Deplasman maçı için Diyarbakır’a giden Zongoldak Kömürspor’un taraftar grubu Ultras Elmas’ın lideri Sercan Akar Facebook hesabından paylaşımlarda bulundu. Maç için gittikleri Diyarbakır’da Amedspor’un taraftarları tarafından çok sıcak karşılandıklarından bahseden Akar, kardeşçe yaklaşımı başka kentlerde göremediklerinden bahsetti.

Zonguldak Kömürspor'un tribün lideri Amedsporlularla diyalog kurduğu için 'vatan haini' tepkileriyle karşılaşmıştı.. Sercan Akar, sosyal medyada paylaşıtğı bir mesajda "Evet bizler vatan hainiyiz. Karşı kaldırımda bekleyip onlara taş atmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

“Evet bizler vatan hainiyiz” başlıklı paylaşılan mesaj şöyle:

“EVET BİZLER VATAN HAİNİYİZ.

Dün sabaha karşı sizler sıcak yatağınızda uykunun en derin olduğu saatlerde uyurken, Zonguldak’tan bir grup Zonguldakspor sevdalısı olarak üzerimizde formalarımızla terk ettik bu şehri. Aklımızda tek bir şey vardı; takımımız 1300 km uzakta sahaya çıktığında yalnız olmadıklarını göstermek.

EVET BİZLER VATAN HAİNİYİZ sizin gibi uyumaya devam etmeliydik.

Sabahın ilk ışıklarında Ankara’dan Diyarbakır’a uçağımız hareket etti. Diyarbakır’a indiğimizde bizi bir grup Amedspor taraftarı karşıladı, yüzlerinde solmayan gülümsemeleri ile.

EVET BİZLER VATAN HAİNİYİZ bu insanların bize uzattıkları elleri geri çevirmeyip ellerini sıktık. Allah’ın selamını aldık.

Çantalarımızı ve pankartlarımızı dahi onlar taşıdılar. Bizim için otobüs tahsis etmişler. Bizler otobüse binmeden bir tanesi binmedi. Bizi bindirip boş kalan koltuklara kendileri oturdular.

EVET BİZLER VATAN HAİNİYİZ o otobüse binip şehir merkezine gittik.

Sur’da Dar Kapı diye tabir ettikleri yere getirildik. Büyük bir meydanda indik. Meydanda kocaman bir Atatürk portresi binayı süslüyor. Bir köşesinde Atatürk’ün büstü var çocuklarla gülümsediği. Diğer bir bölümünde ise yine surlar üzerinde Türk bayrağımız ve Atatürk portresi. Burada bir ciğerciye götürdüler bizi. Masalar kuruldu. Sohbetler edildi. En ufak bir siyaset konuşulmadı. Yemeğimizi söylediler, tatlılarımız geldi, çaylarımızı içtik. Hesabı ödemeye yeltenemedik bile.

EVET BİZLER VATAN HAİNİYİZ o yemekleri yemememiz gerekiyor, o sohbetleri etmememiz gerekiyordu.

Buradan tekrar otobüse bindik ve Amedspor’un Taraftar derneğine gittik. Otobüsten iner inmez hoşgeldiniz tezahuratları ile cadde yıkıldı. Yaklaşık 300 Amedspor taraftarı bizi bağrına bastı. Tek tek selamlaşıp “hoşgeldiniz” dediler.

EVET BİZLER VATAN HAİNİYİZ karşı kaldırımda bekleyip onlara taş atmamız gerekiyordu.

Sohbet ettikten sonra stadyuma gittik. Pankartımızı bile onlar taşıdılar. Bizi tribünlerimize yerleştirdiler. Sonra kendi tribünlerine gittiler. Gür bir sesle İstiklal Marşımızı okuduk. Tek bir ıslık yuhlama olmadı. Kendi tribünleri hınca hınç dolduğu için kadın taraftarlarını bizim tribünümüze gönderdiler. Takımızı destekledik, maç bitti. Mağlup olduk. Sorun yok. Mücadeleleri yeter. Maçtan sonra tekrar bizi dernek binalarına götürdüler. Oradan da bir çay bahçesine. Çayımızı içtik. “Sizin karınınız acıkmıştır” dediler zorla ekmek arası bir şeyler söylediler.

EVET BİZLER VATAN HAİNİYİZ artık maç da bitmişti. Onlarla işimiz kalmamıştı, o mekanı yerle bir etmemiz camlarını dökmemiz gerekiyordu.

Geldi ayrılık saati. Otobüsümüze, bu sefer normal bir halk otobüsüne bindik. Onun parasını bari öderiz diye düşünürken, Dernek Başkanı Ramazan abi onu da ödetmedi. Hatta biz ısrar edince o gün ilk kez sinirlendi