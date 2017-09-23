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Spor

Zonguldak Kömürspor-Fethiyespor: 2-1

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, (DHA) STAT: Kemal Köksal HAKEMLER: Çağdaş Altay (xxx), Segah Tunçkol (xxx), Barkın Güdü (xxx) ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xxx)- Ercan (xx), Şevket (xx)(Dk 40 Kamil xx), Hasan (xx)(Dk

23 Eylül 2017 21:23

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, (DHA)
STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Çağdaş Altay (xxx), Segah Tunçkol (xxx), Barkın Güdü (xxx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xxx)- Ercan (xx), Şevket (xx)(Dk 40 Kamil xx), Hasan (xx)(Dk. 88 Ertan x), Cömert (xxx), Okan Eken (xxxx), Onur (xxxx), Hüseyin (xx), Ali Kemal (x)(Dk 68. Reşo xx), Mert (xx), Okan Duran (xx)
FETHİYESPOR: Eser (xx)- Çağatay (xx), Cemil (x), Efe (xx), Ömer (x)(Dk 40 Ömürcan xx), Berat (xxx), Onur (xxx), Sinan (xx), Umut (xx)(Dk 69 Metin), Emrullah (xx)(Dk 86 Muarrem x), Ertuğrul (xx)
GOLLER: Dk. 33 ve 45 Okan Eken (Zonguldak Kömürspor), Dk. 43 Berat (Fethiyespor)
SARI KARTLAR: Ali Kemal,Sinan (Zonguldak Kömürspor),Emrullah (Fethiyespor)

Spor Toto 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Fethiyespor\'u 2-1 yendi.
11\'nci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Ali Kemal\'in vuruşunda top üstten auta çıktı.
33\'üncü dakikada Onur Eriş\'in sol kanattan ortasında Okan\'ın vuruşunda top, ağlarla buluştu: 1-0,
43\'üncü dakikada ceza sahası içinde Berat\'ın vuruşunda Fethiyespor beraberliği yakaladı: 1-1.
45\'nci dakikada Okan, ceza sahası içinde topu kalecinin üzerinden aşırarak ağlarla buluşturdu: 2-1.
İlk yarı sonucu 2-1.
66\'ncı dakikada ceza sahası dışından Ali Kemal\'in vuruşunda top, üstten auta gitti.
88\'nci dakikada ceza sahası dışından Hüseyin\'in yerden şutunu kaleci kurtardı.
Karşılaşma Zonguldak Kömürspor\'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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