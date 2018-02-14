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Zonguldak Kömürspor - SBS İnşaat Kırklarelispor: 0-1

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, (DHA) STAT: Kemal Köksal HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin(xx), Kemal Mavi (xx), Mustafa Cüneyt Çalışkan(xx) ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)- Kemal (xx)(Dk

14 Şubat 2018 19:29

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, (DHA)

STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin(xx), Kemal Mavi (xx), Mustafa Cüneyt Çalışkan(xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)- Kemal (xx)(Dk.86 Ali Kemal), Kamil (xx), Şevket (xx), Hasan (xx)(Dk.69 Hüseyin x) , Onur (xx), Raşit (xx)(Dk.75 Tahir x), Mert (xx), Uğur (xx), Okan (xx), Furkan (x)
SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR: Alişan (xx)-Davut (xx),Osman (x), Koray (xx), Soner (x), Caner (xx),Salim (xx)(Dk.46 Ersoy x), Hakkı İsmet (xx)(Dk.73 Yusuf x), Enis (xx)(Dk.60 Mehmet x), Ahmet (xx), Oğuzhan (xx)
GOL: Dk.71 Kamil(Kendi kalesine) (SBS İnşaat Kırklarelispor)
SARI KART: Mert (Zonguldak Kömürspor), Soner (SBS İnşaat Kırklarelispor)

Spor Toto 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta Zonguldak Kömürspor, sahasında SBS İnşaat Kırklarelispor\'a 1-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
9\'uncu dakikada serbest vuruştan Raşit\'in kaleye gönderdiği şutu kaleci son anda auta attı.
22\'nci dakikada konuk ekip futbolcusu Oğuzhan\'ın serbest vuruştan kaleye gönderdiği top direkten döndü.
49\'uncu dakikada sol kanattan gelişen atakta Onur\'un ceza sahasına gönderdiği topu defans kornere gönderdi.
53\'üncü dakikada Raşit\'in pasında Uğur\'un ceza sahası dışından sert vuruşu az farkla auta çıktı.
57\'inci dakikada Raşit\'in ceza çizgisinin üstünden vuruşunda top üst direkten az farkla auta çıktı.
71\'inci dakikada gelişen pozisyonda Kamil\'in topu kendi kalesine gönderdi: 1-0.
Karşılaşma SBS İnşaat Kırklarelispor\'un 0-1 üstünlüğüyle  sona erdi.

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