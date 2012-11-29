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Yaşam

Zonguldak Kapalı Cezaevi'nde yangın

Zonguldak merkeze bağlı Beycuma Beldesi'nde bulunan M Tipi Kapalı Cezaevi'nde saat 17.45 sıralarında yangın çıktı

29 Kasım 2012 21:36

 

Zonguldak Kapalı Cezaevi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle, tutuklu ve hükümlülerin başka cezaevlerine nakledilmesine karar verildi.
 
Zonguldak’ın merkeze bağlı Beycuma beldesinde bulunan M Tipi Kapalı Cezaevi'nin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
 
Alevler kısa sürede çatıyı kapladı. Olay yerine çok sayıda itafiye ekibi ile ambulans sevk edildi.
 
Yangın sırasında mahkumlar, önlem amacıyla cezaevi bahçesine çıkartıldı.
 
Sosyal tesislerin bulunduğu blokta büyük çapta maddi hasara neden olan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
 
Cezaevindeki 425 mahkumun Bartın, Ankara, Karabük ve Bolu'daki cezaevlerine sevk edilmesine karar verildiği bildirildi.
 

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