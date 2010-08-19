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Yaşam

Zonguldak Kapalı Cezaevi’nde taciz davası

Zonguldak Kapalı Cezaevi’nin çocuk koğuşundaki 4 mahkûmun 4 arkadaşına cinsel saldırıda ve tacizde...

19 Ağustos 2010 03:00

T24 - İntiharla gündeme gelen Zonguldak Kapalı Cezaevi’nin çocuk koğuşundaki 4 mahkûmun 4 arkadaşına cinsel saldırıda bulundukları ve işkence yaptıkları iddialarıyla yargılandıkları ortaya çıktı.

Gasp suçundan 4 yıl hapse mahkûm edilen Kudret Koçaklı (15)  kendisini asarak intihar etmişti. Koçaklı’nın ailesi, çocuklarına diğer mahkûmların eziyet ettiklerini ileri sürmüştü. Çocuk koğuşunda 2009 başında yaşanan cinsel saldırı ve işkence iddiaları, saldırıya uğrayan  K.T.’nin (16) bunu annesine anlatmasıyla yargıya taşındı.


‘Çakmakla yaktılar’

Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede, cinsel saldırı suçundan yatan Eren A. (16) ve İrfan U. (16), yaralama suçundan yatan Tufan K. (18) ve yağma suçundan yatan ‘koğuş lideri’ Barış A.’nın (18), mahkûmlar Kerim T., Engin K., Levent G. ve Erdem K.’ya cinsel saldırıda bulunup, eziyet ettikleri belirtildi. İddianamede zanlı mahkûmların, diğer mahkûmların ellerine tuz döküp gözlerine sürdürdükleri, ayak topuklarını çakmakla yaktıkları, plastik bardağı eritip ayaklarına damlattıkları, kemer ve sopa ile dövdükleri ve cinsel saldırıda bulundukları belirtildi. 

Haklarında, ‘silahla tehdit, eziyet, çocuğa karşı cinsel saldırı’ suçlarından 6 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıkların 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmaları sürüyor.

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