-ZONGULDAK İHTİYACIN YÜZDE 5'İNİ KARŞILAYACAK ZONGULDAK (A.A) - 13.01.2011 - Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde, yapımı tamamlanan 1360 megavatlık santralde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 5'inin karşılanması hedefleniyor. Alınan bilgiye göre, Eren Holding iştiraklerinden Eren Enerji'nin yapımını üstlendiği santralin 160 megavatlık dolaşımlı akışkan yataklı ünitesi geçen yılın Temmuz ayında, 600 megavatlık 2. ünitesi de kasım ayında üretime geçti. Santralın deneme üretimi süren 600 megavatlık son ünitesinin de kısa zamanda tam kapasite çalışarak yılda 9-10 milyar kilovat saat elektrik enerjisi üretmesi hedefleniyor. Eren Holding Koordinatörü Erol Orhan, yaptığı açıklamada, yeni deneme üretimine alınan 3. ünitenin periyodik çalıştırıldığını ve bazı ayarlarının yapıldığını söyledi. Santralde tam kapasite üretime geçildiğinde yılda üretilen toplam enerjinin 9-10 milyar kilovat saati bulacağına işaret eden Orhan, şöyle konuştu: ''Yapımına 2007'de başlanan 1360 megavat kapasiteli kömüre dayalı santral, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 5'ini karşılayacak. Santralin 3 ünitesinde kömür tüketimi yılda 3-3,5 milyon ton olacak. Bu kömürü de Türkiye Taşkömürü Kurumunun çıkarması mümkün olmadığından ithal edeceğiz. Santraldeki dizayn, kurumun kömürüne uygun yapıldı. Amacımız da yerli ve yabancı kömür kullanabilmek. Şu anda 1,5 milyar dolarlık yatırım değerine sahip 2 ünitede üretim başladı, 3. ünitede deneme çalışmaları yapılıyor. O da kısa zamanda tam kapasiteyle elektrik üretecek. Santralin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından oluru çıktı, geçici kabulü yapıldı.'' -BACALAR AVRUPA NORMLARINDA- Orhan, santral yatırımlarının ileri teknoloji kullanılarak Avrupa mevzuatlarına uygun olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: ''İnşa edilen 2 bacadan birinin Avrupa normlarına uygun olması için 120 metreden 150 metreye, 150 metre olanı da 180 metre uzunluğa çıkardık. Bunlardan duman çıktığını göremezsiniz. Ölçümleri her saat başı otomatik yapıyor, sonuçlarını da İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve ilgili bakanlığa iletiyoruz. Çevreye duyarlı yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Zaten firmamızın misyonu ve vizyonu bu yöndedir. Eren Holding çevreyi kirletmeme konusunda hassas olduğu için santralden çıkacak kül konusunda belirli çimento fabrikaları ile bağlantılar kurduk. Külün büyük bölümü o fabrikalarda kullanılacak.'' -EREN ENERJİDEN LİMAN YAPIMI- Kentteki karayolu uygun olmadığından ithal kömürün getirilmesi amacıyla beldeye yakın Muslu mevkisinde yıllık 7,5 milyon kapasiteli liman yaptıklarını anlatan Orhan, şöyle devam etti: ''Santrallerin kömür ihtiyacını karşılamak amacıyla 170 bin DWT'lik gemilerin yanaşabileceği Karadeniz Bölgesi'nin en büyük limanı inşası devam ediyor. İthal edilen kömür, limandan konveyör hattı ile santrale gelecek. Liman 3 iskeleden oluşuyor. Birinci iskeleyi devreye aldık, 70-80 bin tonluk gemiler yanaşabiliyor. Şu anda 70 bin tonluk 2 gemi yükünü boşalttı. 2. ve 3. iskele de önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlanarak faaliyete geçecek. Santral ve liman inşaatı 2,4 milyar dolara mal olacak. Yatırımlar tam kapasite hizmete girdiğinde yaklaşık bin 200 kişi, yan sektörlerin açılması durumunda da 4 bin civarında kişiye istihdam sağlanacak.'' Orhan, santral inşaatında taşeron firmada 1852 ve kendi bünyelerinde 490 olmak üzere 2 bin 342 kişi çalıştığını kaydetti.