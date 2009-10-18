Zonguldak Belediyesi'ne Yolsuzluk İddiası Üzerine Operasyon

Zonguldak'ta, Taşıma İhalesinde Yolsuzluk Yapıldığı Yönündeki Şikayet Üzerine Zonguldak Belediyesi'ne Operasyon Düzenleyen Polis, İncelemek Üzere İhale Dosyalarına El Koydu.



Zonguldak'ta, taşıma ihalesinde yolsuzluk yapıldığı yönündeki şikayet üzerine Zonguldak Belediyesi'ne operasyon düzenleyen polis, incelemek üzere ihale dosyalarına el koydu.

Alınan bilgiye göre, şikayet dilekçesindeki iddiaları değerlendiren savcılığın talimatıyla, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Polis, Belediyedeki ihale dosyalarına, bilir kişi ile incelemek üzere el koydu. Dosyalar üzerinde çalışan polisin, soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin ifadesine başvurması bekleniyor.

Zonguldak Belediyesi Encümen Salonu'nda 9 Ekim tarihinde yapılan Zonguldak Belediyesi Özel Halk Otobüsleri taşıma ihalesine Zonguldak ve il dışından 8 firma katılmış, Kocaeli'nden ihaleye katılan Hilal Sosyal Hizmetler Sportif Faaliyetler Nakliye Turizm Ticaret Limited Şirketi en yüksek teklifi vererek, 3 yıl boyunca halk otobüslerinin işletme hakkını kazanmıştı.

Zonguldak Belediye Başkanı İsmail Eşref, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, taşıma ihalesini alan firmanın muhammen bedelin 2 katı teklif vermesinden rahatsız olanların evrakta eksikler olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunduğunu söyledi.

Eşref, söz konusu firmanın muhammen bedeli 650 bin TL'nin iki katı teklif vererek ihaleyi kazandığını hatırlatarak, "Taşıma ihalesi, Kocaeli'nden katılan şirketin 1 milyon 300 bin lira civarında teklif vermesiyle sonuçlandı. Herhalde taşıma ihalesini alamayan ve firmanın muhammen bedelin 2 katı teklif vermesinden rahatsız olanlar, evrakta eksikler olduğu iddiasıyla cumhuriyet savcılığına şikayette bulundu. Bu bir iddiadır, normaldir." şeklinde konuştu.