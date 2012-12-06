Evinde zombi nöbeti tutarken sevgilisini vurdu!

ABD'de 'The Walking Dead' adlı dizisinden etkilenen Jared Gurman, evinin önünde 'zombi nöbeti' tutarken sevgilisini vurdu.

New York eyaletinde yaşayan 26 yaşındakİ Jared Gurman, dizideki gibi zombilerin dünyayı işgal edebileceğine inandı. Gurman’ın bu fikri, üç buçuk yıldır beraber olduğu sevgilisi arasında tartışma başlattı. Aralarındaki tartışma şiddetlenince kız arkadaşı Gurman’ı evine bıraktı.

'Zombi istilası' fikrinden vazgeçmeyen Gurman, telefondan mesaj atarak kız arkadaşıyla tartışmayı sürdürdü. Durumun kötüye gittiğini düşünen sevgilisi, Gurman’ın evine geri dönerek onu kontrol etmek istedi.

Ancak gördüğü tablo dehşet vericiydi. Gurman, elinde tüfeğiyle evinin önünde zombi nöbeti tutmaya başlamıştı. Gurman, bu sırada kendisini sakinleştirmeye çalışan kız arkadaşını silahla vurdu.

Gurman’ı tutuklayan polis Raymond Cote yaptığı açıklamada, “Jared çok kararlıydı. Dizideki gibi askeri bir felaketin sonunda yayılan bir virüsle zombi istilasının gerçek olacağına inanıyordu. Kız arkadaşını tedavi için hastaneye getirdi. Önce yanlışlıkla vurduğunu söylese de daha sonra suçunu itiraf etti” dedi.

Gurman’ın kız arkadaşı hastanede tedavi görmeye devam ediyor.