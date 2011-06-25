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Spor

ZOKORA ANTRENMANDA TRABZON (A.A)

25 Haziran 2011 15:29

-ZOKORA ANTRENMANDA TRABZON (A.A) - 25.06.2011 - Trabzonspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.  Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana İspanya'nın Sevilla FC Kulübünden transfer edilen Fildişi Sahilli oyuncu Didier Zokora ile ülkesinden dönen Pawel Brozek de katıldı.  Brezilyalı oyuncu Alanzinho'nun yarın takımla birlikte çalışmalara başlayacağı, Burak ve Engin Baytar'ın da yarın akşam Trabzon'da olacakları bildirildi. Bordo-mavili takımda gözden çıkarılan Cale'nin Trabzon'a çağrıldığı ancak Hırvat oyuncunun takımdan ayrı çalışacağı belirtildi. Cale için bordo-mavili kulübe şu ana dek resmi bir teklif gelmediği ifade edildi. Bu arada, trafik kazası geçiren Gabric'in ise ülkesinde tedavisinin sürdüğü ve sözleşmesinin dondurulacağı öğrenildi. Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam edecek. Öte yandan, Trabzonspor'da transfer çalışmalarının dondurulduğu, Hollanda kampındaki duruma göre tekrar transfer yapılabileceği kaydedildi.

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