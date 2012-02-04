-Zoellick: ''Almanya ya Avrupa'nın lideri olacak ya da tökezleyecek'' MÜNİH (A.A) - 04.02.2012 - Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, Almanya'nın, İtalya ve İspanya'ya krizden çıkmanın yolunu göstererek 2012 yılında Avrupa'nın lideri olabileceğini ya da tökezleyeceğini ve kıtanın hiddetini üzerine çekebileceğini söyledi. Zoellick, 48. Münih Güvenlik Konferansı'nda Almanya'nın Avrupa ve dünyadaki rolüne ilişkin panelde yaptığı konuşmada, ''2012 yılı Almanya'nın Avrupa'nın lideri olacağı ya da sendeleyeceği ve Avrupa'nın öfkesine maruz kalacağı bir yıl olabilir. Bu yılın sonunda Almanya sadece tasarruf tedbirleriyle özdeştirilirse ve anahtar ülkeler ekonomik icraatlara siyasi desteği sürdüremezse, o zaman Almanya hiddetin hedefi haline gelebilir'' dedi. Liderliğin, mali disiplin ve yapısal reformları uygulayacak olurlarsa özellikle İtalya ve İspanya gibi kritik öneme sahip ülkelere destek ve teşvik tedbirleri sunmanın yolunu belirlemeyi gerektireceğini belirten Zoellick, ''Parayı çarçur edin demiyorum. Eğer gerekli icraatları yaparlarsa destek alacaklarını peşinen açıklığa kavuşturmanızı söylüyorum'' diye konuştu. Avro Bölgesi bankalarına büyük miktarda kredi sağlayan Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ''vakit kazandığını'' ifade eden Zoellick, Avrupa Birliği (AB) zirvesinde AB üyesi 25 ülkenin, bütçe disiplinini güçlendirecek yeni hükümetlerarası anlaşmayı imzalamayı kabul etmesini ''iyi bir adım'' olarak değerlendirdi. Büyüme olmazsa rekabet edebilirliği yeniden kazanmak için mali disiplini sağlamanın ve yapısal reformları yapmanın epey zor olduğuna dikkati çeken Zoellick, ''bu yüzden ek destek vermek için bazı imkanlara ihtiyaç olacağını'' sözlerine ekledi.