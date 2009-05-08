Zlatan'ın fiyatı 70 milyon Euro



Başkan Moratti, İsveçli yıldızında fiyat indirimine giderek, kendisini isteyen kulübün 70 milyon avroyu gözden çıkarmasını istedi.



Zlatan Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola, çarşamba günü Inter başkanı Massimo Moratti'yle görüştü. Bu görüşmenin ardınan ortaya çıkan sonuç ise, Ibra'yla ilgilenen kulüplerle Inter'in görüşmeye hazır olduğu.



Görüşmenin ardından, Paiola her ne kadar Ibra'nın Inter'de mutlu olduğunu ve yazın kulüpten ayrılmasının düşün bir olasılık olduğunu söylese de, Gazzetta dello Sport'a göre Moratti 70 milyon Euro'yu getiren kulübe zorluk çıkartmayaca.



Son dönemde yaşanan olaylardan sonra, Ibrahimovic'in de İtalya'da geçirdiği 5 sezonun ardından, artık yeni bir maceraya yelken açmak istediği yönünde.



Şu an için, Zlatan'ı kadrosuna katmaya en yakın kulüp olarak İspanyol devi Real Madrid geliyor. Ibra, daha önce kış transfer döneminde Kaka'ya 100 milyon Euro öneren Manchester City'ye gitmeyeceğini açıklamıştı

