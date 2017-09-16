Zlatan Ibrahimovic'ten rakiplerine 'gözdağı': Her zamanki halimden daha formda döneceğim

Manchester United formasını geçen sezon UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde sakatlandığı maçtan beri giyemeyen Zlatan Ibrahimovic, sahalara her zamanki halinden daha formda döneceğini söyledi.

İngiliz kulübünün dergisi olan 'Inside United'a konuşan İsveçli golcü, sağlık durumunun hızla iyiye gittiğinin altını çizerek, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Ayağımdan geçirdiğim operasyonun ardından her gün antrenmanlarıma devam ettim" diye konuştu.

"Şu an oynayacak düzeydeyim"

Sakatlığı boyunca tatil yapmadığını vurgulayan 'Ibrakadabra', "Sahaya inerek yeniden oynamaya başladığımda daha formda olacağım. Şu an oynayacak düzeydeyim ancak eski halimden daha formda olmak için bekliyorum" ifadesini kullandı.

Geçen sezon Kırmızı Şeytanlar'ın formasıyla 28 gol kaydeden 35 yaşındaki golcü, nisan ayından beri sahalardan uzaktı. ManU ile sözleşmesini sezon sonuna kadar uzatan Ibrahimovic'in 2018 yılının ocak ayında sahalara dönmesi bekleniyor. Geçen sezon Manchester United'da 9 numaralı formayı giyen İsveçli yıldız futbolcu bu sezon 10 numaralı formayı sırtına geçirecek.