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Spor

Zlatan İbrahimoviç'in kardeşi hayatını kaybetti

Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında forma giyen İbrahimoviç'in, uzun zamandır tedavi gören erkek kardeşi öldü

12 Nisan 2014 15:18

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımında oynayan Bosna Hersek asıllı İsveçli yıldız futbolcu Zlatan İbrahimoviç'in, erkek kardeşi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, uzun süre tedavi gören kardeşinin vefat ettiği haberini alan Zlatan İbrahimoviç, Paris'ten ayrılarak ailesinin yaşadığı İsveç'in Malmö kentine gitti. İki erkek kardeşi olan İbrahimoviç'in hangi kardeşinin vefat ettiğini, ayrıca vefat nedeninin ne olduğu henüz bilinmiyor.

Avrupa medyasında yer alan haberlere göre, Zlatan İbrahimoviç'in eşi ve iki çocuğuyla birlikte Paris'ten ayrılarak Malmö'ya gittiği, ancak Paris'e ne zaman döneceğinin bilinmediği kaydedildi.

 

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