T24 LogoT24 Logo
Magazin

Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı

31 Aralık 2020 23:00

İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in Ebru Gündeş hayranı olduğunu söylerken, Zlatan'ın gönderdiği videoyu paylaştı.

O Ses Türkiye yılbaşı programına katılan Çalhanoğlu, Milan'dan takım arkadaşı dünyaca ünlü golcü Zlatan Ibrahimovic'in programın jürilerinden Ebru Güneş'e hayran olduğunu belirtti.

Programa gönderdiği videoda ünlü sanatçının hayranı olduğunu belirten İsveçli golcü, "Ebru, senin büyük hayranlarından biriyim" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Zlatan IbrahimovicIbrahimovicIbrahimovic Ebru GündeşEbru GündeşHakan ÇalhanoğluO ses türkiye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24