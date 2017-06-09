Zlatan Ibrahimovic artık kulüpsüz!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, geçen sezon içinde sakatlanan Zlatan Ibrahimovic ile sözleşmesini uzatmayacağı İngiltere Futbol Federasyonu'na bildirdi. İngiliz devi, geçen sezon Fransa’nın Paris Saint-Germain takımından transfer ettiği ve 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşmesi bulunan oyuncuyla mukavele yenilemedi ve İsveçli golcü serbest kaldı.

35 yaşındaki yıldız oyuncu, 20 Nisan’da Manchester United’ın UEFA Avrupa Şampiyonası’nda Belçika’nın Anderlecht takımı ile oynadığı çeyrek final maçında sakatlanmış, yapılan tetkiklerde oyuncunun çapraz bağlarının koptuğu ve 6-9 ay arası bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.

Manchester United formasıyla çıktığı 46 maçta 28 gol ve 10 asist istatistiğini yakalayan deneyimli yıldız, istediği takımla anlaşma sağlayabilecek.