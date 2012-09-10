Z.K.'yı Bakan Şahin'e duyuramayan emekli hâkim: Kürtaj için geç olmasın

Edirne'de 5 kişinin tecavüze uğradıktan sonra koruma altına alınmayan ve ikinci kez uğradığı tecavüz sonucu hamile kalan 14 yaşındaki Z.K. için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e seslenen ama sesi duyulmayan emekli hâkim Nilgün Kurtoğlu "Kürtaj için geç kalınmasın" dedi.

İsmail Saymaz'ın Radikal gazetesindeki haberine göre; Edirne’de hayatını sürdüren emekli idare hâkimi Nilgün Kurtoğlu, geçen nisan ayında, cinsel istismarına uğradığı halde korunma altına alınmayan Z.K.’nin çığlığını işiten tek kişiydi. Aile ve Sosyal Potikaları Bakanı Fatma Şahin’e “Bu çocuğu koruyun” diye e-posta attı. Kurtoğlu’nun bu e-postası karşılık bulamadan Z.K. bu kez tecavüz sonucu hamile kaldı. Kurtoğlu şimdi öncelikle kürtaj yapılması, ardından Z.K. ve ailesinin korunması gerektiğini söylüyor.

AĞIR İHMAL VAR, DEVLET KUSURLU: Ben halen hâkim olsam ve bu dava tazminat istemiyle önüme gelseydi, idare açısından hiç iyi olmazdı. Çünkü bu olayda, korunma istenmemiş ve dolayısıyla çocuk korunmamış. Bu korunamama nedeniyle mağduriyet yaşamış. Devletin çocuğu koruması gerekiyordu. Aile çocuğu koruyamıyor. O zaman çocuğu korumak idarenin göreviydi. İdare, yükümlüklerini yerine getirmek zorundaydı. Ağır bir ihmal var. Çok üzücü…

KESİLEN TAZMİNAT CAYDIRICI OLMALI: Tazminat davasının temeli, caydırıcı olmasıdır. Öyle bir tazminata hükmedilir ki, bir daha idare o ihlali yapmaktan cayar ve önlemlerini alır. O tazminat çok ağırdır. Öyle düşünmek istemiyorum ama maalesef öyle: Bu olayda tüm idareler kusurludur. Ben tüm çocukların korunmayı hak ettiklerini düşünüyorum. Hayata kırık dökük başlamamalılar.

DERHAL KÜRTAJ: Çocuğunu neden korunmadığı sorusuna idarenin cevap vermesi gerekiyor. Sonuçta idarenin kendi personelini sürekli eğitmesi, yeni olasılıklara hazırlaması, farkındalık yaratması gerekiyor. Sınırlarımızı artık ulusal hukuk değil, uluslar arası hukuk belirliyor. Zannediyorum ki idare herhalde bundan sonra çocuğu koruma altına alacaktır. Ailesi kendini koruyamıyor ki çocuğunu koruyabilsin. Çocuğun derhal kürtaj yapılması lazım.

AİLENİN DE KORUNMASI GEREK: Bu çocuk 14 yaşında ve hamile… Eğitim hakkı elinden alındı. Çocuk doğurma kararı alınırsa hamile olduğu için okula gidemeyecek. Sonra çocuğu doğurur doğurmaz da satılacak. Umudum o ki koruma kararı çıkar, çocuk kürtaj olur, ruhsal tedaviye alınır. Ailenin de korunması gerekiyor. Evine para girmeyen ve 10 kişinin yaşadığı bir ortamda ne bekliyor bu insanları? Fuhuş ve uyuşturucu…



‘E-mailim Bakan Fatma Şahin ’in önüne bile gitmemiştir...’



Emekli idare hâkimi Nilgün Kurtoğlu:

“Ben devletin birinci görevinin çocuklar ve yaşlıları korumak olduğunu düşünüyorum. Yetişkin bir kadın bunu yaşarsa baş eder. Çocuk bir şey yapamaz. Hele ki bu çocuk dezavantajlı durumdadır, işitme engellidir. Ben kamu görevlilerinin hiç birinin kötü niyetle yaptıklarını düşünmüyorum. Vahametin farkına varamadıkları için bu sonuca yol açılmış olabilir. Bakan Fatma Şahin ’e de kızmıyorum. Her e-postayı okuyamaz. Kadrosunda kim görevliyse onu okurlar ve önüne koyarlar. Önüne bile gitmemiştir. Kavrayamadılar olayı. Neye yol açtıklarının farkında bile değiller.



Devleti mahkûm etti



Emekli İdare Hâkimi Nilgün Kurtoğlu, daha önce de devletin yaşam hakkını koruyamamasıyla ilgili kararlar almıştı. ‘Hayata Dönüş’ operasyonunuyla ilgili iki bakanlığın 109 bin lira tazminata mahkûm edildiği davada tazminatı az bulup şerh koydu. 1980’de evi basılarak öldürülen Doktor Sevinç Özgüner’in katillerinin 20 yıllık zamanaşımı süresinde bulunamaması nedeniyle açılan tazminat davasında da devleti mahkûm eden heyette yer aldı. Kurtoğlu, ‘kararları geç yazdığı’ iddiasıyla İstanbul ’dan Sakarya’ya sürüldükten sonra emekli olup Edirne’ye yerleşti.



Mahkemeden kürtaj için karar bekleniyor



Radikal’in ‘Devlet bu tecavüze sağır, dilsiz’ diye manşetten duyurduğu skandal, Edirne’de meydana geldi. 14 yaşındaki işitme engelli Z.K., 76 -24 yaşlarında 5 kişinin cinsel istismarına uğradı. Şüpheliler 4 Nisan’da serbest bırakıldı. Savcılık ve Çocuk Şube Müdürlüğü ise yasalar gerektirdiği halde Z.K.’yi koruma altına aldırmadı. Z.K.’yi ve ailesini tanımayan emekli Hâkim Nilgün Kurtoğlu, 22 Mayıs’ta Bakan Fatma Şahin ’e e-posta atarak, çocuğun korunmasını istedi. Fakat Kurtoğlu’nun sesi işitilmedi. Bir hafta önce, kusma belirtileriyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Z.K.’nin 14 haftalık hamile olduğu, yani ‘korunması’ gereken dönemde, haziran ayında bir kez daha tecavüze uğradığı anlaşıldı. Halen Kadın Doğum Ünitesi’nde tedavi gören Z.K.’nin kürtaj sınırını aştığı ve bu işlem için mahkemeden karar bekleniyor.