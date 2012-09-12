T24 LogoT24 Logo
Gündem

Z.K. davasında 7 kişi tutuklandı

14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklandı

12 Eylül 2012 11:38

Edirne'de 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ailesi tarafından hastaneye götürülen işitme engelli Z.K'nın 14 haftalık hamile olduğunun belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden işitme engelli kız çocuğunun ağabeyi A.K, S.G. (72), Z.A. (62), Y.D. (60), S.O. (42), T.S. (56) ve H.P. (60), “Küçük yaştaki çocuğun cinsel yönden istismarı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Z.K'nın annesi S.K. ile babası A.K. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, Z.K'nın Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum servisindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ETİKETLER

z ktutuklamatecavüzedirne

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24