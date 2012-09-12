Z.K. davasında 7 kişi tutuklandı

Edirne'de 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ailesi tarafından hastaneye götürülen işitme engelli Z.K'nın 14 haftalık hamile olduğunun belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden işitme engelli kız çocuğunun ağabeyi A.K, S.G. (72), Z.A. (62), Y.D. (60), S.O. (42), T.S. (56) ve H.P. (60), “Küçük yaştaki çocuğun cinsel yönden istismarı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Z.K'nın annesi S.K. ile babası A.K. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, Z.K'nın Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum servisindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.