Zizic ayrılmak istiyor



Galatasaray Cafe Crown'un Hırvat yıldızı Andrija Zizic'in, takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği öğrenildi.



Galatasaray Cafe Crown Basketbol Takımı'nda Hırvat oyuncusu Andrija Zizic'in, takımdan ayrılmak istemesi büyük sıkıntı yarattı.



Andrija Zizic'in bir İspanyol kulübünden teklif aldığını ve bu teklifi değerlendirmek istediğini aktaran Galatasaray Cafe Crown Menajeri Mert Uyguç, ''Henüz kesin ayrıldı diye bir şey yok. Bize bu isteğini bildirdi. Şu an takımla çalışmalarını sürdürüyor ve Pınar Karşıyaka maçında da forma giyecek'' dedi.



Uyguç, Zizic'in durumunun Pınar Karşıyaka maçının ardından netleşebileceğini sözlerine ekledi.

