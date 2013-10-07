Zizek ve Badiou İstanbul'a geliyor

Slavoj Zizek ve Alain Badiou, 'Küreselleşme ve Yeni Sol' Konferansı için 11-12 Ekim tarihlerinde İstanbul'da olacak.



Bakırköy Belediyesi ve Monokl Yayınları, 11-12 Ekim tarihlerinde Yunus Emre Kültür Merkezi'nde "Küreselleşme ve Yeni Sol" konferansı düzenliyor.

Konferansta yeni sol hareketler, küreselleşme ve toplumsal mücadeleler, felsefenin politik konumu, düşüncenin arayışı ve isyan kavramı soruşturulacak. Ayrıca 'Olay' kavramına odaklanılacak ve yeni bir toplumsal zaman ile mekanın kuruluşu açısından 'Olayın Estetiği' üzerine tartışmalar gerçekleştirilecek.

Etkinlikte "Olayın Estetiği ve Yeni Mücadele Biçimleri" ile "Düşünce ve İsyan" konulu iki açık oturum düzenlenecek.

İki ünlü felsefeci Slavoj Zizek ve Alain Badiou'nun da katılımcıları arasında olduğu konferansın programı şöyle:

11 Ekim - Cuma

16.00 – 16.30 Açılış ve Takdim

16.30 – 18.30 Bugün Direnmek Ne Demektir?

Alain Badiou - Ahmet Soysal

18.30 – 19.00 Ara

19.00 – 20.30 Olayın Estetiği ve Yeni Mücadele Biçimleri

Alain Badiou ile Açık Oturum

Volkan Çelebi, Ahmet Soysal, Aude Lancelin, Alain Badiou

12 Ekim Cumartesi

16.15 – 16.30 Takdim

16.30 – 18.30 Küreselleşme ve Yeni Sol

Alain Badiou - Slavoj Zizek

18.30 – 19.15 Ara

19.15 – 21.00 Düşünce ve İsyan

Badiou ve Zizek ile Açık Oturum

Volkan Çelebi, Ahmet Soysal, Alain Badiou, Slavoj Zizek

21.00 – 21.15 Kapanış - Clôture

Konferansa giriş ücretsiz, simültane çeviri yapılacak.

Ayrıntılı bilgi: http://kuresellesme.monokl.net/