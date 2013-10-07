Zizek ve Badiou İstanbul'a geliyor

Slavoj Zizek ve Alain Badiou, 'Küreselleşme ve Yeni Sol' Konferansı için 11-12 Ekim tarihlerinde İstanbul'da olacak.
Bakırköy Belediyesi ve Monokl Yayınları, 11-12 Ekim tarihlerinde Yunus Emre Kültür Merkezi'nde "Küreselleşme ve Yeni Sol" konferansı düzenliyor.
Konferansta yeni sol hareketler, küreselleşme ve toplumsal mücadeleler, felsefenin politik konumu, düşüncenin arayışı ve isyan kavramı soruşturulacak. Ayrıca 'Olay' kavramına odaklanılacak ve yeni bir toplumsal zaman ile mekanın kuruluşu açısından 'Olayın Estetiği' üzerine tartışmalar gerçekleştirilecek.
Etkinlikte "Olayın Estetiği ve Yeni Mücadele Biçimleri" ile "Düşünce ve İsyan" konulu iki açık oturum düzenlenecek.
İki ünlü felsefeci Slavoj Zizek ve Alain Badiou'nun da katılımcıları arasında olduğu konferansın programı şöyle:
11 Ekim - Cuma
16.00 – 16.30 Açılış ve Takdim
16.30 – 18.30 Bugün Direnmek Ne Demektir?
Alain Badiou - Ahmet Soysal
18.30 – 19.00 Ara
19.00 – 20.30 Olayın Estetiği ve Yeni Mücadele Biçimleri
Alain Badiou ile Açık Oturum
Volkan Çelebi, Ahmet Soysal, Aude Lancelin, Alain Badiou
12 Ekim Cumartesi
16.15 – 16.30 Takdim
16.30 – 18.30 Küreselleşme ve Yeni Sol
Alain Badiou - Slavoj Zizek
18.30 – 19.15 Ara
19.15 – 21.00 Düşünce ve İsyan
Badiou ve Zizek ile Açık Oturum
Volkan Çelebi, Ahmet Soysal, Alain Badiou, Slavoj Zizek
21.00 – 21.15 Kapanış - Clôture
Konferansa giriş ücretsiz, simültane çeviri yapılacak.
Ayrıntılı bilgi: http://kuresellesme.monokl.net/