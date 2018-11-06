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Ziynet Sali'den Sıla ile ilgili soruya tepki: Saçmalamayın!

"Sıla Hanım'a mesaj attınız mı?"

06 Kasım 2018 13:59

Ahmet Kural'ın, şarkıcı Ziynet Sali'nin Sıla Gençoğlu’na mesaj atmasından dolayı sanatçıya şiddet uyguladığı iddia edildi. Sali, bu konu sorulduğunda “Saçmalamayın” diyerek tepki gösterdi.

Ahmet Kural'ın geçen hafta şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu şiddet uyguladı. Sıla’nın daha sonra savcılığa giderek şikâyetçi olduğu olayın sebebinin 'Ziynet Sali'yle samimi olmasından kaynaklandığı’ öne sürüldü.

Kanal D'deki 2. Sayfa programının iddiasına göre, Ahmet Kural, Sıla'nın Ziynet Sali'yle görüşmesini istemedi; o gece de Ziynet Sali, Sıla'ya mesaj atınca tartışma şiddete döndü.

Çıkan haberlerin ardından Ziynet Sali ilk kez görüntülendi. Muhabirlerin “Sıla Hanım'a mesaj attınız mı?” sorusuna Sali’den “Saçmalayın” cevabı geldi.

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