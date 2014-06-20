Ziyaretin gündeminde Irak var



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier‘in iki günlük Türkiye ziyaretinde Irak'ta yaşanan krizin ana gündem maddesi olacağı belirtildi.

Steinmeier, cuma günü iki günlük ziyaret kapsamında Türkiye'ye gidecek ve Türk mevkidaşı Ahmet Davutoğlu ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Türkiye'nin her zaman kolay bir ortak olmadığını söylediğini söyleyen Bakan, buna rağmen Türkiye'nin çok önemli bir müttefik olduğunu vurguladı.

Steinmeier, Türkiye'yi ve Irak'ın diğer komşu ülkelerini, gerginliğin tırmandırılmasını önlemeye çağırdı. Alman Bakan, “Komşu ülkelerin Suriye'de vuku bulan temsili savaşın Irak'ta devam etmesinden menfaat sağlamayacaklarını umuyoruz” dedi.

Steinmeier, Irak'taki siyasi elitlerin, tüm bölge ve dinlerin tek bir hükümette temsil edilebilmesini sağlamasını ve bölgenin yönetilemez hale gelmemesini istedi.