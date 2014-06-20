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Dünya
Deutsche Welle

Ziyaretin gündeminde Irak var

Türkiye ziyareti öncesi konuşan Alman Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye’yi ve Irak'ın diğer komşu ülkelerini gerginliğin tırmanmasını engellemeye çağırdı.

20 Haziran 2014 00:13


Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier‘in iki günlük Türkiye ziyaretinde Irak'ta yaşanan krizin ana gündem maddesi olacağı belirtildi.

Steinmeier, cuma günü iki günlük ziyaret kapsamında Türkiye'ye gidecek ve Türk mevkidaşı Ahmet Davutoğlu ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Türkiye'nin her zaman kolay bir ortak olmadığını söylediğini söyleyen Bakan, buna rağmen Türkiye'nin çok önemli bir müttefik olduğunu vurguladı.

Steinmeier, Türkiye'yi ve Irak'ın diğer komşu ülkelerini, gerginliğin tırmandırılmasını önlemeye çağırdı. Alman Bakan, “Komşu ülkelerin Suriye'de vuku bulan temsili savaşın Irak'ta devam etmesinden menfaat sağlamayacaklarını umuyoruz” dedi.

Steinmeier, Irak'taki siyasi elitlerin, tüm bölge ve dinlerin tek bir hükümette temsil edilebilmesini sağlamasını ve bölgenin yönetilemez hale gelmemesini istedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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