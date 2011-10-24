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Dünya

Ziyareti ertelendi PARİS (A.A)

24 Ekim 2011 16:04

-Ziyareti ertelendi PARİS (A.A) - 24.10.2011 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe'nin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun resmi davetlisi olarak 26 Ekim'de Ankara'ya yapacağı ziyaret Kasım ortalarına ertelendi. Uluslararası gelişmeler çerçevesinde iki bakanın da yoğun diplomasi trafiğinden dolayı ziyaretin karşılıklı olarak Kasım ortalarına ertelenmesi kararlaştırıldı. Fransa'da bir dönem başbakanlık yapmış olan Juppe'nin ziyareti sırasında, ikili ve bölgesel ilişkiler, Türkiye'nin AB ile sürdürdüğü tam üyelik müzakereleri, Kıbrıs konusu ayrıntılı bir şekilde gündeme gelecek.  ''Arap baharıyla'' ilgili gelişmeler, Ortadoğu barış süreci de ayrıntılı bir şekilde ele alınacak konular arasında yer alıyor.

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