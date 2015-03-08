Ziyarete Bedevi gölgesi

Almanya Ekonomi Bakanı Gabriel'in Riyad ziyareti sırasında gündeminde IŞİD ile mücadeleden,

insan hakları, silah ticareti ve biyo enerjiye kadar pek çok konu vardı. Ancak öne çıkan konu tutuklu

blog yazarı Raif Bedevi'nin durumu oldu.

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, Riyad'da Kral Salman ile

görüşmesi öncesi Alman hükümeti adına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı sert bir şekilde

eleştirdi. Gabriel, “Bizim için bu cezanın ağırlığı ve fiziksel bir ceza olması anlaşılır değil ve bu da

doğal olarak ilişkileri zorluyor“ dedi.

Suudi blog yazarı Bedevi, geçen yıl, İslam'a

hakaret suçlamasıyla 10 yıl hapis ve 1000 kırbaç

cezasına çarptırılmıştı. Kırbaç cezası, 50 kırbaçtan sonra sağlık gerekçeleriyle bugüne kadar

ertelendi.

Kral Salman ve Gabriel arasında basına kapalı olarak yapılan ve yaklaşık bir buçuk saat süren

görüşmede, Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek de yer aldı. Gabriel,

Riyad'da üç insan hakları savunucusu kadınla da görüştü.

Hükümete yakın “Arab News“ adlı gazete

ise Bedevi konusunda yabancı basının tutumunu eleştirdi.

Politik nedenlerle Suudi hukuk sisteminin eleştirildiğini savunan gazete, Dışişleri Bakanlığı'nı kaynak

göstererek, “Kraliyet iç işlere karışılmasına müsamaha göstermeyecektir“ şeklinde

yazdı.

