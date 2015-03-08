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Dünya
Deutsche Welle

Ziyarete Bedevi gölgesi

Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, Suudi Arabistan’ın yeni kralı Salman tarafından kabul edildi. Tutuklu blog yazarı Bedevi'nin durumu ana gündem maddesiydi.

08 Mart 2015 16:15

Almanya Ekonomi Bakanı Gabriel'in Riyad ziyareti sırasında gündeminde IŞİD ile mücadeleden,
insan hakları, silah ticareti ve biyo enerjiye kadar pek çok konu vardı. Ancak öne çıkan konu tutuklu
blog yazarı Raif Bedevi'nin durumu oldu.

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, Riyad'da Kral Salman ile
görüşmesi öncesi Alman hükümeti adına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı sert bir şekilde
eleştirdi. Gabriel, “Bizim için bu cezanın ağırlığı ve fiziksel bir ceza olması anlaşılır değil ve bu da
doğal olarak ilişkileri zorluyor“ dedi.

Suudi blog yazarı Bedevi, geçen yıl, İslam'a
hakaret suçlamasıyla 10 yıl hapis ve 1000 kırbaç
cezasına çarptırılmıştı. Kırbaç cezası, 50 kırbaçtan sonra sağlık gerekçeleriyle bugüne kadar
ertelendi.

Kral Salman ve Gabriel arasında basına kapalı olarak yapılan ve yaklaşık bir buçuk saat süren
görüşmede, Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek de yer aldı. Gabriel,
Riyad'da üç insan hakları savunucusu kadınla da görüştü.

Hükümete yakın “Arab News“ adlı gazete
ise Bedevi konusunda yabancı basının tutumunu eleştirdi.
Politik nedenlerle Suudi hukuk sisteminin eleştirildiğini savunan gazete, Dışişleri Bakanlığı'nı kaynak
göstererek, “Kraliyet iç işlere karışılmasına müsamaha göstermeyecektir“ şeklinde
yazdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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