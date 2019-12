-Ziyaretçilerini bekliyorlar ADANA (A.A) - 22.08.2011 - Çeşitli nedenlerle bir ömür geçirdikleri evlerini bırakıp devletin kendilerine sundukları hizmetten faydalanarak huzurevine yerleşen yaşlılar, sevdikleriyle buluşmalarına vesile olan bayramları özlemle bekliyor. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna (SHÇEK) bağlı Adana Huzurevinde kalan, sayıları 200'ü geçen yaşlılar, yaklaşan bayram öncesinde mutluluk ve heyecan duygularını yaşıyor. Doktoru, hemşiresi, aşçısı, fizyoterapisti ve bakıcılarıyla tüm ihtiyaçları giderilerek çeşitli sosyal etkinliklerle mutlu bir yaşam süren yaşlılara en büyük sevinci kapılarını çalan ziyaretçiler yaşatıyor. Günlerinin çoğunu oluşturdukları ''nostalji odası''nda geçiren huzurevi sakinleri bir yandan bayram heyecanını yaşarken bir yandan da ''Nerede o eski bayramlar'' diyerek çocukluk ve gençlik yıllarındaki bayram anılarını birbirleriyle paylaşıyor. Kimi huzurevi sakini neşeli bir şekilde anısını anlatırken kimisi de o dönemlerde yaşadıkları sıkıntılarla günümüz çocuklarının şartlarını karşılaştırıyor. Yaklaşık 11 yıldır huzurevinde kalan 88 yaşındaki Neriman Çıtak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir bayramı daha huzurevinde geçireceklerini belirterek, ziyaretçilerini heyecanla beklediklerini söyledi. Çıtak, çocukluk döneminde yaşadığı bayram günlerini anlatarak, ''O zamanlar çocuk olduğumuz için bayram günlerinde çok sevinirdik. Büyüklerimizin ellerinden öper, şeker, para toplardık. O zamanlar savaştan çıkmıştık, imkanımız yoktu. Bayramdan bayrama elbise, ayakkabı ancak alınırdı, onun için çok sevinirdik. Ama şimdiki çocuklar ayda bir ayakkabı, elbise değiştiriyor'' dedi. Huzurevinin bir başka sakini 81 yaşındaki Meral Girici ise 5 kardeş oldukları için babalarının hepsine bayramlık alamadığını belirterek, ''Yeni alınanı en büyük kardeş giyerdi. Diğer kardeşler ise bedenlerine göre kıyafetleri sırayla kullanarak zamanı gelince kendisinden sonrakine devrederdi. Herkes birbirinin eskisini giyerdi. O şekilde bayramımız geçiyordu. Fakirliği, savaş yıllarının yokluğunu gördük ama şimdiki bayramlar çocuklar için daha güzel. Şimdiki Türkiye'de her gün bayram'' diye konuştu. Girici, 16 yıldır huzurevinde kaldığını, 3 çocuğundan 13 torunu olduğunu belirterek, bu bayramda elini öpmek için gelecek torunlarını dört gözle bekleyeceğini söyledi. -Onlar için bayramın anlamı çok farklı- 5 ay önce huzurevine yerleşen Perihan Gözde (78) ise çocukluğunda bayram geceleri gözüne uyku girmediğini ifade ederek, şöyle konuştu: ''Arife günü akşamı sabaha kadar uyumaz, annemle yemek yapardık. Sabah olduğunda elbiseleri giyer, büyüklerimizin ellerinden öperdik. O zamanlar çocuklara harçlıkla beraber mendil verirlerdi. Ona çok sevinirdik. Mendillerimize bakıp 'ben şu kadar topladım, sen bu kadar topladın' diye birbirimizi kıskandırırdık. O nedenle çok güzel geçerdi bayramlar. Şimdi öyle değil. Gençler bayramla ilgilenmiyor. Bizim zamanımızda herkes bir arada olurdu. Bir araya gelinir, önce evlerdeki büyüklerin ellerinden öpülür, daha sonra herkes el öpmeye dışarı çıkardı. Şimdi onlar kalktı. Şimdi gençler doyumsuz. Bizler her şeye sevinirdik. Yeni bir kıyafete, eşyaya sahip olmak en büyük mutluluktu.'' Perihan Gözde, şimdi ise bayramların kendileri için çok farklı anlamları olduğunu, yakınlarının ziyarete gelmesini bekledikleri bayram için şeker, lokum ve kolonyalarını hazırladıklarını söyledi. Huzurevi sakini 66 yaşındaki Mehmet Celal Kayışoğlu da huzurevinde ilk bayramını geçireceğini belirterek, ''Benim için hüzünlü bir bayram olsa da bu bayramın güzel geçeceğine inanıyorum'' diye konuştu. Huzurevi Müdürü Nurdan Kama ise huzurevi sakinlerinin her bayrama olduğu gibi bu bayrama da heyecanla hazırlandıklarını, bayramlık giysilerini özenle hazırlayıp şeker çikolata, lokum alarak ziyaretçilerini bekleyeceklerini kaydetti. Yaşlıların burada çeşitli sosyal etkinliklerle zamanlarını dolu dolu geçirdiklerini belirten Kama, ''Yaşlılarımız ve yakınları için çay bahçesi ve kafeterya oluşturduk. Çeşitli etkinlikler yapacağız. Yakınları il dışında olan veya yakınlarını kaybedenlerin ziyaretine gelmeleri için herkesi huzurevine davet ediyoruz. Huzurevi sakinlerimiz anılmaktan ve ziyaret edilmekten dolayı çok çok mutlu oluyorlar'' diye konuştu.