Ziya Ekinci: Bence, bu yaşananların tüm sorumlusu, Demirel 

T24 - Yusuf Ekinci’nin ağabeyi ve Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden biri olan Tarık Ziya Ekinci, Selin Ongun'un ahaberde yayınlanan 'Bir Sormak Lazım'' adlı programına konuk oldu. Ziya Ekinci, eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın'ın, itiraflarını değerlendirdi. Kardeşi Yusuf Ekinci'nin ölümünü ve o dönemde yaşananaların araştırılması için verdiği mücadeleyi de anlatan Ziya Ekinci, yaşananlar için, 'Bence, bu yaşananların tüm sorumlusu Demirel. Ben bunu 1995’te yazdığım kitabımda da kaleme aldım’’ dedi.



İşte Selin Ongun'un, Tarık Ziya Ekinci ile yaptığı söyleşiden notlar:



Selin Ongun: Ahmet Çarkın’ın itirafı sonrası neler hissettiniz?



Ekinci, Ongun’un sorusu üzerine İsmet Berkan’ın 1996’da Radikal’deki köşesinde yer alan yazıları işaret ederek, ‘’ Biz bunları tahmin ediyorduk. Bu konu, yıllar önce Radikal gazetesinde İsmet Berkan’ın makalelerinde yer aldı. Ancak, o dönemde yazılarından dolayı ifadeye çağırılan İsmet Berkan, her gazetecinin hakkı olduğu gibi yazılarının kaynağını açıklamadı.



Ekinci, ‘Yusuf’tan önce kısa süre içinde birçok insan katledildi. Yusufun öldürülme şekliden bunun cete işi oldugunu anlamıştık, zaten’ dedi



Ekinci’nin açıklamalarından sonra konuya ilişkin olarak İsmet Berkan canlı telefon bağlantısı ile programa katıldı.





Bertkan: Savcı çağırırsa ifade vermeye giderim



Bildiğim kadarıyla savcılığa benim için dilekçe vermişler. Savcılıktan bir çağrı gelirse de giderim. Ancak kaynağımı açıklamamın işe yarayacağını sanmıyorum. Ayrıca kaynağım artık yaşamıyor. Bence o bana iyi niyetiyle belgeleri gösterdi. Bakın, Mehmet Ağar hakkında yoğun iddialar olduğu dönemde, ‘’benim elimde devletimden aldığım görevlendirme belgesi var’’ dedi. Kimse de kardeşim şu belgeyi bir getir demedi.



Çok karanlık bir dönemden bahsediyoruz ama o kadar da karanlık değil aslında belgeler ortada ve olayları yapanlar ortada… Gerçek bir soruşturmada bunların hepsi çıkar. Memnuniyetle ifade veririm





Ziya Ekinci: Bence, bu yaşananların tüm sorumlusu, Demirel



Berkan’ın yazılarını okumadan önce de cinayetin bir çete işi olduğunu tahmin ediyorduk. Nitekim Fikri Sağlar’a o dönemde bir yazı yazdım, kardeşimi bir çetenin öldürdüğünü düşünüyorum ve bunu araştırmanızı istiyorum dedim. Sağlar bu talebimi işlemekoyduğunu söyledi. Sağlar o yıllarda, İbrahim Şahin’e soruyor, ’’ uzi marka silahın yalnız sizde olduğunu söylüyorsunuz. Yusuf Ekinci de uzi ile öldürülmüş. Ekinci’yi siz mi öldürdünüz’’ diyor. Şahin, o an bir şaşkınlık yaşıyor… Ancak o dönemde tüm bu ortaya çıkan olayların ve kişilerin peşine düşülmedi. Ben bunu daha önce kitabımda da yazdım. Eğer Demirel, belgelerin ve kişilerin peşine düşülmesi için baskı yapsaydı her şey ortaya çıkardı. Kitabım’da yazdım bunu bence bu yaşanan olayların bulunamamasının nedeni Demirel’dir.