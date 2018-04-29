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Spor

Zirveye 'Aslan pençesi!'

Sarı-kırmızılılar Spor Toto Süper Lig'de güzel futboluyla siyah-beyazlıları şampiyonluk yarışının uzağına itti

29 Nisan 2018 23:59

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam derbide Beşiktaş ile karşılaştı. Cimbom, sahasında sergilediği üstün futbolla rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı kayıpsız atlattı. Beşiktaş ise şampiyonluk hayallerini kısmen suya düşürdü.

Maçtan notlar:

Karşılaşmanın 20. dakikasında Negredo, Muslera ile karşı karşıya kaldı; aşırtma yaptı top dışarıya çıktı.

Galatasaray'da Mariano, maçın 21. dakikasında sakatlanarak yerini Linnes'e bıraktı.

Ev sahibi ekip, maçın en çok hareketlendiği dakikalarda golü buldu. Fernando'nun 23. dakikada attığı golle Galatasaray, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

Beşiktaş'ta Negredo, karşılaşmanın 35. dakikasında sakatlanarak yerini Lens'e bıraktı.

Siyah-beyazlıların savunmada yaptığı hatayla rakibini kalabalık yakalayan Galatasaray, Gomis'le maçın 36. dakikasında yakaladığı bu fırsatı değerlendiremedi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında daha fazla gol olmadı ve 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 53. dakikasında Beşiktaşlı Babel, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Babel'in iyi bir şut çıkaramadı ve top auta gitti.

Pozisyonların üst üste geliştiği karşılaşmanın 61. dakikasında Beşiktaş'ta Pepe sakatlanarak yerini Vida'ya bıraktı.

Galatasaray, maçın 65. dakikasında penaltı kazandı ve Tosic kırmızı kart gördü.
Galatasaraylı Gomis, penaltıyı gole çeviremedi.

Sarı-kırmızılılar maçın 70. dakikasında Rodrigues ile farkı 2'ye çıkardı.

GALATASARAY 2-0 BEŞİKTAŞ

STAT: Türk Telekom
HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

GALATASARAY:  Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Fernando, Donk, Rodrigues, Belhanda, Feghouli, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

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GalatasarayBeşiktaşSpor Toto Süper Lig31 haftaRodriguesFernandokırmızı kartTosic

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