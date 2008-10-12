Zirveye 17 Patrik katıldı

Ortodoks dünyasının güncel manevi ve sosyal sorunlar karşısında ortak tutum belirlemeleri, kiliseler arasında eşgüdümün sağlanması amacıyla gerçekleştirilen toplantı ve etkinlikler dün sona erdi. Bugün 17 patrik Fener Rum Patrikanesi'nde yapılan ayine katılacak.



Ayinin sonunda 17 patriğin bir araya gelmesi nedeniyle şükür duası yapılarak 'Ortodoks Zirvesi'nin sonuç bildirgesi okunacak. Zirveye, İskenderiye Patriği Theodoros (Mısır), Antakya Patriği İğnatios (Şam, Suriye), Kudüs Patriği Theofilos, Moskova Patriği Alexi (Rusya), Kıbrıs Başepiskoposu Hrisostomos, Yunanistan Başepiskoposu İeronimos, Arnavutluk Başepiskoposu Anastasios, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya Başepiskoposu Hristoforos, Finlandiya Başepiskoposu Leon, Estonya Metropoliti Stefan katıldı. Toplantıda liderleri hazır bulunmayan Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan ve Polonya kiliseleri ise en yüksek şekilde temsil edildi.



