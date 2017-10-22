Zirvenin adı Menemen Belediyespor  

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta evinde en yakın rakiplerinden Hatayspor\'u 1-0 yenen, Keçiörengücü\'nün de Etimesgut Belediyespor\'a yenilmesiyle tekrar liderlik koltuğuna oturan Menemen Belediyespor, zirve yarışına ağırlığını koydu.

Teknik direktör Suat Kaya, iç sahada 5\'te 5 yaptıklarını hatırlatarak, \"Hatayspor bu ligin iyi takımlarından biri. Çok kritik bir galibiyet aldık ve yeniden zirveye yerleştik. Her geçen hafta sorumluluğumuz artıyor, bizden beklentiler oldukça yüksek. Çizgimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz\" diye konuştu.

İlk 9 haftada şampiyonluk mücadelesi veren rakiplerle oynadıklarını belirten teknik direktör Kaya, \"Kalan 8 maçımız biraz daha rahat gözükebilir. Ancak biz asla disiplinimizden taviz vermeyeceğiz. Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası\'nda Giresunspor\'a konuk olacağız. Ardından lig müsabakasında Tokatspor deplasmanına çıacağız. Yoğun bir müsabaka takvimi bizi bekliyor. Hepsinin üstesinden gelebilecek potansiyele sahibiz\" yorumunu yaptı.