Zirveden Suriye'ye yaptırım kararı çıktı

T24 - Başbakan Erdoğan ile ABD Başkanı Obama yaklaşık 1.5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan görüşme sonrası bir basın toplantısı düzenledi. İsrail'den Suriye'ye birçok konunun görüşüldüğü zirvede Doğu Akdeniz'deki sondaj krizinin de ele alındığını belirten Erdoğan, bölgede Türk hücum botlarının dolaştığını söyledi.











BM Genel Kurulu görüşmeleri için ABD'de bulunan Başbakan Erdoğan ile ABD Başkanı Obama New York'un ünlü Waldorf Astoria Oteli'nde TSİ 23.55'te bir araya geldi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Dışişleri Bakanı Hilary Clinton da hazır bulunduğu zirvede, terörle mücadele, Suriye, İsrail'le ilişkiler, Filistin ve Kıbrıs sorununun gündeme geldi.



PKK ile mücadele konusunda talep listesi ilettik



Başbakan Erdoğan yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Erdoğan şunları söyledi:



* Predatorler noktasında öyle zannediyorum ki sıkıntı olmayacak, çözmeye çalışacaklarını, gayret içinde olacaklarını belirttiler. Konuşulanlar olabilir, onların dışında yenilerini satın alabilir ya da kiralıyabiliriz. Anlık istihbaratta zaten bir sıkıntı yok.

* ABD'nin Kuzey Irak'tan çekilmesi konusunda onların talebinden çok bizim taleplerimiz olacak. Bunlar da, çekilirken ellerindeki silahların ne yapılacağı hususudur. Bu taleplerimizi kendilerine bildirdik... PKK’yla mücadele konusunda talep listemiz vardı ve bunu da ilettik.

Suriye'ye yaptırım kararı



* Son olarak Türkiye’ye yönelik kara propaganda başlatan Suriye yönetimine, daha önce de açıkladığım gibi, artık güvenimiz kalmamıştır. Suriye yönetimiyle görüşmelerimizi kesmiş durumdayız. Bu noktaya gelmek istemezdik ama Suriye yönetimi bizi böyle bir karar alma noktasına getirdi. ABD’nin başlatmış olduğu yaptırımlar var. Bizim yaptırımlarımızın neler olabileceği noktasında Dışişleri bakanlarımızı görevlendirdik ve çalışacaklar. Libya gibi olmayabilir, yaptırımlar her ülkeye göre değişir. Suriye’nin ki de farklı olacaktır. Ön hazırlıklarımız var ve bakanlarımız bu konuyu değerlendirecek. Türkiye’ye dönüşte konuyla iligli geniş kapsamlı bir değerlendirme yapacağız.

Kilometrelerce sınırımız var. Örfi, dini her yönden Türkiye’nin burada ön çekmesi, sağlıklı netice alabilmek açısından önem arz ediyor. Ayrıca daha önce Dışişleri bakanımın ziyaret ettiği Hatay kampına ben de gideceğim ve yerinde incelemelerde bulunacağım. Yaşam koşullarını görüp, kampa yönelik bir program açıklayacağız.

İsrail'le ilgili haklılığımızı biliyor



* İsrail’le ilişkileri konuştuk. Mavi Marmara’ya uluslararası sularda yapılan baskın noktasında haklılığımızı teyit ediyorlar. Şu ana kadar yasal desteklerini görmedik, fiili olarak haklılığımızı hep söylediler ama yasal zeminde de destek olabilecek yaklaşım bekliyoruz. Özür dilenmedikçe, tazminat ödenmedikçe ve Gazze ambargosu kalkmadıkça normalleşme mümkün değildir. Bu tavrımızı aynen devam ettireceğimiz noktasında, sayın Obama farklı bir yaklaşım içerisine girmedi. İsrail’le ilgili bize ‘yapmayın’ deme durumunda değil, çünkü haklılığımızı biliyor.

Filistin'le igili geçen yılki konuşmasını hatırlattık



* Filistin devletine yönelik, yönetimi demiyorum devleti diyorum, bugüne kadar bu işle ilgili kesin adımın atılmamış olması, Filistin halkına karşı yapılmış bir yanlıştır ve bunun düzeltilmesi lazım. Şu anda da Filistin devleti ilk olarak BM Güvenlik Konseyi’ne başvuracak ve sonuca göre ikinci adımını atacaktır. Biz de her zaman Filistinlilerin yanında olacağız. Temenni ederim ki bu sürece ABD de gerekli desteği verir. Geçen yılki konuşmasını hatırlattık. ‘Orada da, Sudan’daki gibi bir anlaşma süreci olmuş olsaydı..’ yaklaşımını ortaya koydular. Biz de, ‘kuzeye yapılan baskı İsrail’e yapılmadı, aynı yaptırım ve baskı İsrail’e yapılmış olsa neticeye varilabilir’ şekilinde konuştuk.



Hücum botlarımız ve fırkateynlerimiz bölgede



* Kıbrıs’la ilgili, son dönemde İsrail’le Güney Kıbrıs yönetimin petrol arama çılgınlığına girmesi konusu var. Bu aslında, Kuzey Kıbrıs’la Güney Kıbrıs arasındaki müzakere sürecini sabote etmekten başka bir şey değil. Ayrıca, kısa süre sonra Yunanistan’la aramızda yapılacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısını da sabote etmeye yönelik bir adım. Garantör ülke olarak Kuzey Kıbrıs'ın haklarını koruma noktasında her türlü desteği vereceğimizi açıkladık. Aramızda kısa süre içinde yapılacak anlaşma ile; bu akşam (dün) ya da yarın (bugün) olabilir, biz de arama içerisine gireceğiz. Şu anda zaten bölgede hücum botlarımız ve fırkateynlerimiz dolaşıyor. Arama çalışmaları için de hazırlıklar yapılıyor ve sismik araştırma gemisi bölgeye gönderilecek.



Somali de gündeme geldi



Başbakan Erdoğan, Somali ile ilgili konunun da ABD Başkanı Obama ile görüşmede gündeme getirildiğini belirterek, Obama'nın da konuşmasında gündemlerinde bu konunun olduğunu ifade ettiğini söyledi. Somali halkına birlikte destek vermenin ve yapılacak yardımların daha da artmasını sağlamanın isabetli olacağını ifade ettiklerini bildirdi. Kanun hükmünde kararnameyle dini azınlıklara gayrımenkullerinin verilmesinden dolayı Obama'nın kendilerine teşekkür ettiğini belirten Erdoğan, ''Memnuniyetlerini ifade ettiler ve toplantımız gayet güzel bir hava içerisinde sonuçlanmış oldu'' diye konuştu.





