Rusya-AB Zirvesi'nde yakınlaşma arayışı



AB ile ortaklık anlaşmasını imzalamayı askıya alan Ukrayna yönetimine verdiği destek nedeniyle son dönemlerde Avrupalı yetkililerin sık sık eleştirisine maruz kalan Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya-AB zirvesine katılmak üzere geldiği Brüksel'de Ukrayna'ya desteğini sürdürdü. Putin, aralık ayında gündeme gelen Rusya'nın Ukrayna'ya 15 milyar dolarlık kredi açması konusuna değinerek, Ukrayna'da bir iktidar değişikliği olmasının kararlarını etkilemeyeceğini söyledi. Kredinin Ukrayna halkını desteklemek için verildiğini söyleyen Putin, “Bu karardan dönmeyeceğiz” diye konuştu.

Kendileri için önemli olanın kredi geri ödemeleri olduğunu vurgulayan Rusya Devlet Başkanı, “Bizim için hükümetin izlediği ekonomi politikası önemlidir, hangi hükümet olursa olsun” dedi. Putin, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) aksine, Ukrayna'ya verdiği krediyi koşullara bağlamamış, bu nedenle ülke içinde de eleştiri almıştı.

'Ruysa'nın ilişkilerini bozmayacak'

Batılı ülkeler, Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in geçen kasım ayında AB ile imzalanması planlanan ortaklık anlaşması ile serbest ticaret anlaşmasını askıya almasının arkasında Rus yönetiminin baskısı olduğunu iddia etmişti. AB Konseyi Başkanı Herman van Rompuy, Putin'e güvence vererek, AB’nin eski Sovyet ülkeleri ile imzalamayı planladığı ortaklık anlaşmalarının, Rusya’nın bu ülkelerle olan ticari anlaşmaları ile çelişmediğini söyledi.

Van Rompuy, AB'nin Rusya’nın ilişkilerine zarar verme amacı taşımadığının da altını çizdi ve ‘stratejik ortaklığın' önemine değindi: “Bu zirvedeki, görüşmelerimizdeki temel amaç bizim stratejik ortaklığımız, stratejik ilişkimizdi. Ukrayna ve Doğu ülkeleri ortaklık anlaşmaları Ukrayna'daki genel durum içinde ele alındı. Fakat Ukrayna'daki son devrim hareketlerinin ayrıntılarına değinmedik.”

AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve Konsey Başkanı Herman van Rompuy, Ukrayna’daki şiddetin bir an önce sona ermesini talep etti. Barroso, ülkedeki durumun hukuk devleti ve insan hakları zemininde istikrara kavuşmasının hem Rusya’nın hem de AB’nin menfaatine olduğunu söyledi. Barroso, Rusya ile bazı görüş ayrılıkları olduğunu da inkâr etmedi ve “Her şey yolunda değilken, her şey yolundaymış gibi yapamazsınız. Bazı konularda görüş ayrılıklarımız var" dedi.

Zirvede, AB'nin Ukrayna ile imzalamayı planladığı serbest ticaret anlaşmasının ekonomik etkilerini inceleyecek uzmanlardan oluşan bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Komisyon, karşılıklı yanlış anlaşılmaların giderilmesi konusunda da rol oynayacak.

İnsan hakları konusu

AB'nin Rusya'ya eleştirileri Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkeleri üzerindeki nüfuzu ile sınırla değil. Aynı zamanda yakın bir tarihte Soçi'de başlayacak olan Kış Olimpiyatları öncesinde, Rusya'nın insan hakları konusundaki tutumu da AB'nin tepkisini çekiyor. AB Konseyi Başkanı Herman van Rompuy, bu konunun zirvede ayrıntılarıyla ele alınmadığını söyleyerek, zirve süresinin kısa olması nedeniyle genel hatlarıyla değerlendirdiğini ifa de etti. Gelecek Rusya-AB zirvesinin ise 3 Haziran tarihinde G8 Zirvesi'nin hemen öncesinde Soçi'de düzenlenmesi kararlaştırıldı.