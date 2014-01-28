T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Rusya-AB Zirvesi'nde yakınlaşma arayışı

Brüksel’de Rusya Devlet Başkanı Putin’in katılımıyla 32’nci Rusya-AB Zirvesi düzenlendi. Gergin bir atmosferde yapılan zirvede tarafların yakınlaşma arayışı öne çıktı. Zirveye damgasını vuran konu ise Ukrayna oldu.

28 Ocak 2014 23:07


AB ile ortaklık anlaşmasını imzalamayı askıya alan Ukrayna yönetimine verdiği destek nedeniyle son dönemlerde Avrupalı yetkililerin sık sık eleştirisine maruz kalan Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya-AB zirvesine katılmak üzere geldiği Brüksel'de Ukrayna'ya desteğini sürdürdü. Putin, aralık ayında gündeme gelen Rusya'nın Ukrayna'ya 15 milyar dolarlık kredi açması konusuna değinerek, Ukrayna'da bir iktidar değişikliği olmasının kararlarını etkilemeyeceğini söyledi. Kredinin Ukrayna halkını desteklemek için verildiğini söyleyen Putin, “Bu karardan dönmeyeceğiz” diye konuştu.

Kendileri için önemli olanın kredi geri ödemeleri olduğunu vurgulayan Rusya Devlet Başkanı, “Bizim için hükümetin izlediği ekonomi politikası önemlidir, hangi hükümet olursa olsun” dedi. Putin, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) aksine, Ukrayna'ya verdiği krediyi koşullara bağlamamış, bu nedenle ülke içinde de eleştiri almıştı.

 

'Ruysa'nın ilişkilerini bozmayacak'

 

Batılı ülkeler, Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in geçen kasım ayında AB ile imzalanması planlanan ortaklık anlaşması ile serbest ticaret anlaşmasını askıya almasının arkasında Rus yönetiminin baskısı olduğunu iddia etmişti. AB Konseyi Başkanı Herman van Rompuy, Putin'e güvence vererek, AB’nin eski Sovyet ülkeleri ile imzalamayı planladığı ortaklık anlaşmalarının, Rusya’nın bu ülkelerle olan ticari anlaşmaları ile çelişmediğini söyledi.

Van Rompuy, AB'nin Rusya’nın ilişkilerine zarar verme amacı taşımadığının da altını çizdi ve ‘stratejik ortaklığın' önemine değindi: “Bu zirvedeki, görüşmelerimizdeki temel amaç bizim stratejik ortaklığımız, stratejik ilişkimizdi. Ukrayna ve Doğu ülkeleri ortaklık anlaşmaları Ukrayna'daki genel durum içinde ele alındı. Fakat Ukrayna'daki son devrim hareketlerinin ayrıntılarına değinmedik.”

AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve Konsey Başkanı Herman van Rompuy, Ukrayna’daki şiddetin bir an önce sona ermesini talep etti. Barroso, ülkedeki durumun hukuk devleti ve insan hakları zemininde istikrara kavuşmasının hem Rusya’nın hem de AB’nin menfaatine olduğunu söyledi. Barroso, Rusya ile bazı görüş ayrılıkları olduğunu da inkâr etmedi ve “Her şey yolunda değilken, her şey yolundaymış gibi yapamazsınız. Bazı konularda görüş ayrılıklarımız var" dedi.

Zirvede, AB'nin Ukrayna ile imzalamayı planladığı serbest ticaret anlaşmasının ekonomik etkilerini inceleyecek uzmanlardan oluşan bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Komisyon, karşılıklı yanlış anlaşılmaların giderilmesi konusunda da rol oynayacak.

 

İnsan hakları konusu

 

AB'nin Rusya'ya eleştirileri Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkeleri üzerindeki nüfuzu ile sınırla değil. Aynı zamanda yakın bir tarihte Soçi'de başlayacak olan Kış Olimpiyatları öncesinde, Rusya'nın insan hakları konusundaki tutumu da AB'nin tepkisini çekiyor. AB Konseyi Başkanı Herman van Rompuy, bu konunun zirvede ayrıntılarıyla ele alınmadığını söyleyerek, zirve süresinin kısa olması nedeniyle genel hatlarıyla değerlendirdiğini ifa de etti. Gelecek Rusya-AB zirvesinin ise 3 Haziran tarihinde G8 Zirvesi'nin hemen öncesinde Soçi'de düzenlenmesi kararlaştırıldı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Brüksel Rusya Devlet Başkanı PutinRusya AB ZirvesiUkraynaAvrupalıRusya Devlet Başkanı Putin Rusya ABBrüksel UkraynaRusya UkraynaPutinRusya Devlet BaşkanıUluslararası Para FonuUkrayna Devlet Başkanı Viktor YanukoviçRus

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24