Zirvede değişiklik yok



Teniste erkekler dünya klasmanında ilk 5 sıra değişmezken, bayanlarda da ilk 10 sıradaki tenisçi yerlerini korudu.



Teniste dünya klasmanında erkeklerde ilk 5, bayanlarda ilk 10 sıra değişmedi.



Teniste bayanlar ve erkekler dünya klasmanı açıklandı. Erkekler sıralamasında ilk 5 değişmedi. İspanyol Rafael Nadal'ın 6 bin 675 puanla liderliğini koruduğu sıralamada, İsviçreli Roger Federer 2., Sırp Novak Djokovic de 3. sırada yer aldı.



Bayanlarda ise ilk 10 sıradaki isimler aynı kaldı. Sırp tenisçi Jelena Jankovic 4 bin 710 puanla zirvedeki yerini korurken, ABD'li Serena Williams 2.'liğini, Rus Dinara Safina da 3.'lüğünü sürdürdü.



Dünya klasmanında ilk 10 sıra ve puanları şöyle:



ERKEKLER

1. (1) Rafael Nadal (İspanya) 6675 puan

2. (2) Roger Federer (İsviçre) 5305

3. (3) Novak Djokovic (Sırbistan) 5295

4. (4) Andy Murray (İngiltere) 3720

5. (5) Nikolay Davydenko (Rusya) 2715

6. (7) Jo-Wilfried Tsonga (Fransa) 2050

7. (9) Gilles Simon (Fransa) 1980

8. (6) Andy Roddick (ABD) 1970

9. (8) Juan Martin del Potro (Arjantin) 1945

10. (10) James Blake (ABD) 1775



BAYANLAR

1. (1) Jelena Jankovic (Sırbistan) 4710 puan

2. (2) Serena Williams (ABD) 3866

3. (3) Dinara Safina (Rusya) 3817

4. (4) Elena Dementieva (Rusya) 3663

5. (5) Ana Ivanovic (Sırbistan) 3457

6. (6) Venus Williams (ABD) 3272

7. (7) Vera Zvonareva (Rusya) 2952

8. (8) Svetlana Kuznetsova (Rusya) 2726

9. (9) Maria Sharapova (Rusya) 2515

10. (10) Agnieszka Radwanska (Polonya) 2286

(Not: Parantez içindeki rakamlar, tenisçilerin bir önceki sıralamasını gösteriyor.)