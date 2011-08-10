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Zirve Yayınevi katliamına yeni savcı

Malatya'da biri Alman uyruklu üç kişinin öldürülmesine ilişkin soruşturma dosyası özel yetkili savcı Şeref Gürkan'dan alınarak yine özel yetkili olan İsmail Aksoy

10 Ağustos 2011 03:00

T24 - Malatya'da biri Alman uyruklu üç kişinin öldürülmesine ilişkin soruşturma dosyası özel yetkili savcı Şeref Gürkan'dan alınarak yine özel yetkili olan İsmail Aksoy'a verildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yapılan görevlendirme kapsamında Zirve Yayınevi cinayetleri dosyası Diyarbakır'dan Malatya'ya atandıktan sonra özel yetkili cumhuriyet savcısı olarak görevlendirilen İsmail Aksoy'a verildi. 

Zirve Yayınevi cinayetlerinin 134 klasörden oluşan dosyasına ek; İstanbul Özel Yetkili Savcılığının, "Ergenekon" kapsamında başlattığı ve daha sonra görevsizlik kararı vererek Malatya'ya gönderdiği 98 klasörden oluşan soruşturma dosyası da bulunuyor.


Yazıcıoğlu dosyasına iki savcı bakıyor

Malatya'da yürütülen soruşturmalardan olan Muhsin Yazıcıoğılu ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma da, Özel Yetkili Başsavcı Vekili Özden Doğan ve Şeref Gürkan tarafından yürütülüyor. 

Bu arada Zirve Yayınevi Davası müdahil avukatlarından Erdal Doğan, eski savcıların yeni savcılara katkıda bulunacaklarına inandıklarını belirtti. 

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eski savcıların da yeni savcılara katkısı olacaktık. Yeni görevlendirilen bir savcının kısa sürede okuyup olaya hakim olması zor olacaktır. Ama eski savcılardan Şeref Bey'in bilgi ve tecrübesini paylaşacağına inanıyorum." 


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