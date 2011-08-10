-ZİRVE YAYINEVİ CİNAYETLERİ DOSYASINA YENİ SAVCI MALATYA (A.A) - 10.08.2011 - Malatya'da biri Alman uyruklu üç kişinin öldürülmesine ilişkin soruşturma dosyası özel yetkili savcı Şeref Gürkan'dan alınarak yine özel yetkili olan İsmail Aksoy'a verildi. Yapılan görevlendirme kapsamında Zirve Yayınevi cinayetleri dosyası Diyarbakır'dan Malatya'ya atandıktan sonra özel yetkili cumhuriyet savcısı olarak görevlendirilen İsmail Aksoy'a verildi. Zirve Yayınevi cinayetlerinin 134 klasörden oluşan dosyasına ek; İstanbul Özel Yetkili Savcılığının, ''Ergenekon'' kapsamında başlattığı ve daha sonra görevsizlik kararı vererek Malatya'ya gönderdiği 98 klasörden oluşan soruşturma dosyası da bulunuyor. -YAZICIOĞLU DOSYASINA İKİ SAVCI BAKIYOR- Malatya'da yürütülen soruşturmalardan olan Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma da, Özel Yetkili Başsavcı Vekili Özden Doğan ve Şeref Gürkan tarafından yürütülüyor.