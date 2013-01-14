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Zirve sanığından hâkime: Kafana sıkacağım

Zirve Yayınevi'ndeki cinayetlere ilişkin davanın bugünkü duruşmasında itirazları nedeniyle salondan çıkarılan sanık Varol Bülent Aral, Mahkeme Başkanı'na "Kafana sıkacağım senin" dedi

14 Ocak 2013 15:25

Malatya'daki Zirve Yayınevi'nde biri Alman uyruklu 3 kişinin boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin davanın 52. duruşması başladı. İtirazları nedeniyle salondan çıkarılan sanık Varol Bülent Aral, Mahkeme Başkanı'na "Kafana sıkacağım senin" diye bağırdı.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, kimlik tespitinin ardından sanıkların talep dilekçeleri incelendi. Bu sırada, tutuklu sanıklardan Varol Bülent Aral'ın, tanıklara soru sormaları konusunda kendilerine hak tanınmadığını, taleplerinin 6 yıldır dinlenmediğini ileri sürmesi üzerine, mahkeme başkanı Hayrettin Kısa, tüm taleplerin savunmalar bittikten sonra ele alınacağını ve tanıkların dinleneceğini söyledi.

Aral'ın itirazını sürdürmesi üzerine Kısa, sanığı, konuşmaya devam etmesi halinde salondan çıkarılacağı hususunda uyardı. Mahkeme başkanı Kısa, itirazını sürdüren Aral'ın salondan çıkarılmasını istedi. Sanık Aral, jandarma ekiplerince salondan çıkarılırken, ''Adaletiniz de yere batsın sahtekarlar. Bunun hesabı sorulacak. Hayrettin Kısa, kafana sıkacağım senin'' diye bağırdı.

Aral'ın salondan çıkarılmasının ardından tutuklu sanıklardan Ruhi Abat'ın savunması alınmaya başlandı.

Bu arada, duruşma nedeniyle Malatya Adliyesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirve Yayınevi'nde öldürülen Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske'nin eşi Suzanne Geske ve müdahil avukatları, duruşmayı izlemek üzere koruma eşliğinde adliyeye geldi.

Malatya'da, 18 Nisan 2007'de, Zirve Yayınevi'nde çalışan Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel, boğazı kesilerek ve bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaya ilişkin açılan davada, 13'ü tutuklu 19 sanık yargılanıyor.

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