Zirve, Poyrazköy iddianamesine eklendi

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Gürtekin yaptığı açıklamada, ''Poyrazköy'' iddianamesinin kendilerine CD olarak gönderildiğini, iddianameyi dava dosyasına eklediklerini söyledi.Duruşmaya katılan müdahil avukatlardan Erdal Doğan, dava kapsamında tanık olarak mahkemede dinlenen Eski Malatya İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mehmet Ülger ve iki uzman çavuş hakkında ''şüpheli'' olarak başlatılan hazırlık soruşturmasındaki gizlilik kararının kaldırıldığını hatırlattı. Doğan, Albay Ülger ve iki uzman çavuş ile o dönemde İnönü Üniversitesi Jandarma Karakolu Komutanı ve Alay Komutanlığındaki Jandarma İstihbarat Komutanının da tanık olarak dinlenmesi gerektiğini belirterek, soruşturmanın genişletilmesini talep etti.Doğan, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, emekli generaller Hurşit Tolon ve Şener Eruygur'un Mehmet Ülger ile fotoğraflarını göstererek, ''Fotoğraflarda sanıklarla bağlantısı olduğu düşünülen ve hakkında soruşturma yürütülen şüpheliler, devam eden bir soruşturmanın tutukluları ile görülmektedir. Bu nedenle soruşturmanın genişletilmesi gerekmektedir'' dedi.Sanık avukatları, taleplerin devam eden cinayet davasına katkı sağlamayacağı gerekçesiyle, talebin reddini istedi.Yayınevi cinayetleri soruşturmasını yürüten özel yetkili Cumhuriyet savcısı Şeref Gürkan da şu ana kadar Malatya'daki cinayetlerinin sanıkları ile ''Ergenekon'' soruşturması arasında somut bir bağlantıya rastlanmadığını ifade ederek, taleplerin reddini istedi. Gürkan, mütalaanın hazır olduğunu da bildirdi.