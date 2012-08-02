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Ekonomi

Ziraat'ten 6 ayda 1.3 milyar lira kâr

Ziraat Bankası'nın ilk yarı net kârı da yüzde 25 artışla 1.27 milyar liraya yükseldi

02 Ağustos 2012 14:38

Ziraat Bankası'nın ilk yarı net kârı yüzde 25 artışla 1.27 milyar liraya yükseldi.
 
Aktif büyüklüğü sıralamasına göre, Türkiye'nin en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası'nın ikinci çeyrek net kârı, net faiz gelirlerindeki büyümenin de desteğiyle yüzde 38 artarak 613.79 milyon TL oldu. Bankanın 2011 aynı dönem net kârı 445 milyon TL olmuştu.

KAP'ta yer alan solo mali tablolara göre, Ziraat Bankası'nın ilk yarı net kârı da yüzde 25 artışla 1.27 milyar liraya yükseldi.

Bankanın net faiz geliri ikinci çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 1.7 milyar liraya; net ücret ve komisyon geliri ise aynı dönemde yüzde 15.4 artarak 200.4 milyon liraya yükseldi.

Geçen yıl sonunda 71.4 milyar lira olan kredi ve alacaklar kalemi ise ilk yarı sonunda yüzde 2.7 azalarak 69.5 milyar liraya geriledi.


Aktif büyüklüğü 153 milyar dolara indi


Ziraat Bankası'nın ilk yarı sonunda aktif büyüklüğü de yüzde 4.3 azalarak 153.7 milyar liraya geriledi.

Bankanın mevduatları da aynı dönemde yüzde 5.7 azalarak, ilk yarı sonunda 106.6 milyar lira oldu.

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