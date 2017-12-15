Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası\'nda 5. tur rövanş maçlarının ardından son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Antalyaspor, Bursaspor, Boluspor, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Teleset Mobilya Akhisarspor, Bucaspor, Osmanlıspor, Akın Çorap Giresunspor, Kayserispor, İstanbulspor, Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir son 16 turunda mücadele edecek.

KURA ÇEKİMİ YARIN

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekim yarın saat 15.00\'te başlayacak.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.

İSTANBUL / DHA