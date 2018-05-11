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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Akhisarspor!

Teleset Mobilya Akhisarspor tarih yazdı

11 Mayıs 2018 01:24

Teleset Mobilya Akhisarspor, finalde Fenerbahçe'yi 3-2 yendi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu oldu.

Süper Lig'de 2 keza mağlup ettiği Fenerbahçe'yi Ziraat Türkiye Kupası finalinde de deviren Manisa ekibi, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü. Akhisarspor ayrıca kupayı kazanan ilk ilçe takımı olarak tarihe geçti.

Aykut Kocaman'dan değişiklik yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Bursaspor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'i bozmadı.

Kalede Volkan Demirel'i oynatan Kocaman, savunma dörtlüsünü Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'ı oynattı. Savunmanın önünde Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisini bozmayan Kocaman, kanatlarda ise Alper Potuk ile Aatıf Chahechouhe'ye şans tanıdı. Sarı-lacivertlilerde santrfor arkasında Giuliano Victor de Paulo oynarken, ileri uçta Roberto Soldado görev aldı.

Dirar ve Mehmet Ekici yok

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Nabil Dirar ile Mehmet Ekici, final maçının kadrosuna dahil edilmedi. Diyarbakır'a getirilen iki ismin de yapılan son kontrollerde oynayamayacağı belirlendi.

Okan Buruk'tan 3 değişiklik

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçın kadrosundan 3 değişikliğe gitti.

Buruk, sarı kart cezalısı Yevgen Seleznov'u kadroya alamazken, Dany Nounkeu ve Kadir Keleş'i yedekler arasında oturttu. Bu isimlerin yerine Aykut Çeviker, Ömer Bayram ile Caner Osmanpaşa ilk 11'de forma giydi.

Fenerbahçeli taraftarlar daha fazla

Final karşılaşmasında Diyarbakır İl Spor Güvenlik Kurulunun verdiği karar gereği, stadın 4'te 3'lük bölümünde Fenerbahçe taraftarı yer aldı. Stat tamamen dolmazken, Teleset Mobilya Akhisarspor taraftarına ayrılan bölümde büyük boşluklar oldu.

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