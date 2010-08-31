-ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA MÜCADELE BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 31.08.2010 - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2010-2011 sezonu, 1. kademe maçları ile başlıyor. Toplam 36 takımın yer alacağı 1. kademe maçları, yarın ve 2 Eylül Perşembe günü oynanacak. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak 1. kademede, 2009-2010 sezonunda Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig Yükselme Grubu'nda yer alan tüm takımlar ile Spor Toto 2. Lig klasman gruplarını ilk 3 sırada bitiren ekipler ve Spor Toto 3. Lig klasman gruplarının liderleri yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası 1. kademe karşılaşmalarının programı şöyle: Yarın: 16.00 Anadolu Üsküdar 1908-Eyüpspor (Beylerbeyi 75. Yıl) 16.00 Güngören Belediyespor-Gaziosmanpaşa (Mimar Yahya Baş) 16.00 Darıca Gençlerbirliği-Gebzespor (Darıca) 16.00 Bandırmaspor- TKİ Tavşanlı Linyitspor (Bandırma 17 Eylül) 16.00 Balıkesirspor-Körfezspor (Balıkesir Atatürk) 20.00 Konya Torku Şekerspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk) 16.00 Torbalıspor-Akhisar Belediyespor (Torbalı 7 Eylül) 16.00 Turgutluspor-Menemen Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül) 15.30 Tokatspor-Yimpaş Yozgatspor (Tokat Gaziosmanpaşa) 16.00 Türk Telekomspor-Keçiören (Türk Telekom) 16.00 Beypazarı Şekerspor-Çorumspor (Beypazarı) 16.00 Keçiörengücü-BUGSAŞ Spor (Ankara Aktepe) 15.30 Akçaabat Sebatspor-Araklıspor (Akçaabat Fatih) 15.30 Pazarspor-1461 Trabzon (Pazar) 16.00 İskenderun Demir Çelikspor-Adıyamanspor (İskenderun 5 Temmuz) 20.00 Yeni Malatyaspor-Siirtspor (Malatya İnönü) 15.30 Belediye Vanspor-Şanlıurfaspor (Van Atatürk) 2 Eylül Perşembe: 16.00 Kırıkhanspor-Adana Demirspor (İskenderun 5 Temmuz)